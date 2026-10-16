Soner Olgun kimdir, neden öldü? Soner Olgun'un hayat hikayesi

Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Soner Olgun'dan acı habergeldi. Türk belgesel yönetmeni, gazeteci, yazar Nebil Özgentürk, vefat haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, Soner Olgun kimdir, neden öldü? Soner Olgun'un hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

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"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" şarkılarıyla tanınan Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Soner Olgun'un vefat haberini duyuran Nebil Özgentürk; "Soner OLGUN'u kaybettik..Çok üzgünüz.Başımız sağolsun..Evlatlarına, aile yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.MUHTEŞEM YORUMCULUĞU..BESTELERİ VE FEDAKARLIĞI, İNSAN YÜREĞİYLE YAŞAYACAK..CANIM DOSTUM.. ŞAHANE ARKADAŞIM.." ifadelerini kullandı.

SONER OLGUN NEDEN ÖLDÜ?

Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, son olarak entübe edilmişti. Kemoterapi nedeniyle kilo kaybı yaşayan Soner Olgun, Aralık 2025'te ameliyatının başarılı geçtiğini ve planlanan tedavi sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Soner Olgun kimdir, neden öldü? Soner Olgunun hayat hikayesi

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi.Eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı. Müzik dünyasına 1992 yılında yayımladığı Letafet albümüyle adım atan sanatçı, kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde yer edindi.

Kariyeri boyunca Her Şey Değişmeli, İyi Bayramlar, İyi Bayramlar Türkiye ve Sevda Diye Bir Kuş gibi albümlere imza atan Olgun, müziğin yanı sıra tiyatro alanında da çalışmalar yürüttü. Letafet adlı tiyatro oyununu kaleme alan sanatçı, eserin müziklerini de besteledi.

Sahne performanslarıyla da tanınan sanatçı, 1997-2014 yılları arasında İstanbul’da aynı mekânda 17 yıl boyunca cuma ve cumartesi geceleri sahne alarak müzikseverlerle buluştu.

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