Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam!

St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Avrupa sahnesindeki yeni mücadelesine İrlanda deplasmanında başlıyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, Dublin’de avantajlı bir skor arayacak. Sezonun ilk galibiyetini almak isteyen Beşiktaş, sahaya güçlü bir kadroyla çıkarken, gözler Orkun Kökçü'nün performansında olacak. St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi, maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, canlı yayın hangi kanalda merak ediliyor.

UEFA Konferans Ligi heyecanı bu akşam Dublin'de kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’e konuk olacak. Shakhtar karşısında Avrupa Ligi’ne veda eden siyah-beyazlılar, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmak istiyor. Peki, St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam! - 1. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?

Beşiktaş’ta hafif sakatlığı nedeniyle son maçta forma giymeyen Orkun Kökçü’nün St. Patrick's karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Genç orta saha, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in planları arasında. Orkun'un maçta kesin olarak ilk 11'de yer alıp almayacağı maç öncesi belli olacak.

St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam! - 2. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Crowe-Baggley, Elbouzedi, Simon Power, Melia

Beşiktaş: Mert, Svennson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam! - 3. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak verilecek.

St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam! - 4. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Dublin’deki Tallaght Stadı’nda oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolu'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul Bağcılar ve Esenler su kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerİSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul Bağcılar ve Esenler su kesintisi ne zaman bitecek?Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ve piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme kapıda! - HaberlerKerem Aktürkoğlu'nun maaşı ve piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme kapıda!Tuğçe Aral kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerTuğçe Aral kimdir, ne iş yapıyor?Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli mi, hangi takımı tutuyor? Transferde son durum! - HaberlerKerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli mi, hangi takımı tutuyor? Transferde son durum!Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek, uçak takip kodu nedir? Fenerbahçe transfer gündeminde sürpriz isim! - HaberlerKerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek, uçak takip kodu nedir? Fenerbahçe transfer gündeminde sürpriz isim!St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek! - HaberlerSt Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...