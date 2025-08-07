St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam!

UEFA Konferans Ligi heyecanı bu akşam Dublin'de kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’e konuk olacak. Shakhtar karşısında Avrupa Ligi’ne veda eden siyah-beyazlılar, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmak istiyor. Peki, St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?

Beşiktaş’ta hafif sakatlığı nedeniyle son maçta forma giymeyen Orkun Kökçü’nün St. Patrick's karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Genç orta saha, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in planları arasında. Orkun'un maçta kesin olarak ilk 11'de yer alıp almayacağı maç öncesi belli olacak.

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Crowe-Baggley, Elbouzedi, Simon Power, Melia

Beşiktaş: Mert, Svennson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak verilecek.

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Dublin’deki Tallaght Stadı’nda oynanacak.