Kaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bonservisi Championship'te S.United'da olan 29 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon 23 maçta 36 gol yedi, 4 maçta kalesini gole kapattı.