Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladı

Kaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

 Bonservisi Championship'te S.United'da olan 29 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon 23 maçta 36 gol yedi, 4 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama için son gün yarın!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da büyük pişmanlık: TFF'ye bildirilmedi! İşte son teklif... - SporBüyük pişmanlık: TFF'ye bile bildirilmedi! İşte son teklif..Şampiyonlar Ligi'nde tur umudu Kadıköy'e kaldı: Fenerbahçe'yi korkutan istatistik! - SporTur umudu Kadıköy'e kaldı: F.Bahçe'yi korkutan istatistik!Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı - Sporİstediği maaş ortaya çıktı! G.Saray'ın cevabı...Mourinho'nun sinekle imtihanı! Basın toplantısına damga vuran hareket - SporBasın toplantısına damga vuran hareketFenerbahçe apar topar göndermişti! Şampiyonlar Ligi'nde adeta şov yaptı - SporFenerbahçe apar topar gönderdi, Avrupa'da geceye damga vurduEfsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Maykıl'lar gelse... - SporTarihe geçen anların efsane sesi artık yok!
Sonraki Haber Yükleniyor...