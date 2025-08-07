Kaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladı
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."
4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Bonservisi Championship'te S.United'da olan 29 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon 23 maçta 36 gol yedi, 4 maçta kalesini gole kapattı.
