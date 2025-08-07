Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ve piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme kapıda!

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrosunda görmek istediği Kerem için yapılan teklif ve oyuncunun maaş beklentisi dikkat çekiyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ve piyasa değeri ne kadar? Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman gelecek?

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık maaşıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekibin, milli oyuncuya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği, bonuslarla birlikte rakamın 6 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Henüz konuya ilişkin net ve resmi bir açıklama yapılmadı, detayların netleşmesi heyecanla bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Portekiz’in Benfica takımında forma giyen Kerem Aktürkoğlu’nun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro.

Fenerbahçe ile adının anılması sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun transfer piyasasındaki değeri yeniden gündeme geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE TRANSFER SON DAKİKA

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için temaslarını sıklaştırdı. Milli oyuncu ile anlaşma sağlandığı, gözlerin şimdi Benfica ile yapılacak son görüşmelere çevrildiği belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler, 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus teklif ederken, Benfica 25 milyon Euro’da ısrarcı.

Oyuncunun ise Türkiye’ye dönmeye istekli olduğu ve kulübüne transferin gerçekleşmesi için baskı yaptığı iddia ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.