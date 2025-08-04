Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a saat kaçta gelecek, uçak takip kodu nedir? Fenerbahçe transfer gündeminde sürpriz isim!
Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde sona gelindi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sarı-lacivertli yetkililer geçtiğimiz gece özel uçakla Portekiz’e giderek yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun temsilcisiyle de masaya oturan Fenerbahçe, maaş ve sözleşme detaylarını netleştirdi. ''Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a saat kaçta gelecek'' ve ''Kerem Aktürkoğlu uçak takip kodu nedir'' merak ediliyor.
Yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, daha önce kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo gibi önemli isimlerin ardından bu kez iki yeni hamleyle gündemde. Transfer hamlelerinin ilki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu olurken, diğeri Benfica takımından sürpriz bir yıldız transferi olarak dikkat çekiyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.30’da İstanbul’a gelecek.
Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri ile Portekiz’de anlaşmaya varan milli futbolcunun, özel uçakla Atatürk Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU UÇAK TAKİP KODU NEDİR?
Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getiren özel uçuşun Koç Holding’e ait uçaklardan biriyle gerçekleştiği bildirildi. Uçağın takip kodu hakkında resmi bir paylaşım yapılmadı.
FENERBAHÇE TRANSFER SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinin ardından bir başka yıldız için de harekete geçti. Benfica forması giyen Florentino Luis’in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu öğrenildi.
Aynı gün içerisinde ikinci bir özel uçağın daha saat 20.30’da İstanbul’a inmesi planlanıyor.