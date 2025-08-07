İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul Bağcılar ve Esenler su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri devam ederken, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü Bağcılar su kesintisi ve Esenler su kesintisi vatandaşların gündeminde.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 AĞUSTOS

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Ağustos 2025’te Bağcılar ve Esenler’in yanı sıra Beykoz, Maltepe, Beyoğlu, Sarıyer ve Tuzla'da su kesintisi yaşanıyor.

Güncel ve planlı kesintileri İSKİ su kesintisi arıza sorgulama üzerinden sorgulanabiliyor. Bulunduğunuz ilçe ve mahalleyi seçerek suların ne zaman geleceğini öğrenebilirsiniz.

7 Ağustos İstanbul'da Maltepe, Beyoğlu, Beykoz ve Sarıyer'deki su kesintisi 14.00'te sona erecek.

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

Bağcılar’da 7 Ağustos 2025’te yaşanan su kesintisi, ilçenin birden fazla mahallesini etkiliyor. İSKİ’nin duyurusuna göre Bağcılar su kesintisi,

100. Yıl, Demirkapı, Fatih, Fethi Çakmak, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve Çınar mahallelerinde yaşanıyor.

Özellikle Bağcılar Göztepe su kesintisi gündeme geldi. Kesinti bitiş saati 17.30'da sona erecek.

ESENLER SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

Esenler’de 7 Ağustos 2025 su kesintisi, Havaalanı, Birlik, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Tuna Reis ve Turgut Reis Mahallesi'nde yaşanıyor.

Oruç Reis ve Turgut Reis mahallesinde 14.30'da sona erecek kesintiler diğer mahallelerde 17.30'da bitecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA!

İSKİ, su kesintisi bilgilerini paylaşmak için resmi web sitesi ve Alo 185 çağrı merkezini aktif olarak kullanıyor. Vatandaşlar, “Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama” ekranından ilçe ve mahalle seçerek kesinti detaylarını öğrenebilir.