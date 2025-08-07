Bartın su kesintisi ne zaman bitecek? Bartın su kesintisi sorgulama!

Bartın su kesintisi bitiş saati sorgulanıyor. Bartın'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırmaları yapılıyor. İşte, Bartın su kesintisi detayları...

Belediyenin resmi kaynaklarında 7 Ağustos Perşembe günü Bartın su kesintisi uygulandığı duyurulmadı. Anlık kesinti durumlarında ALO 185 telefon hattını arayarak, kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz.

ALO 185, su arızaları durumlarında aranarak destek alınabilen bir numaradır.

Bartın'da güncel bir planlı kesinti uygulaması duyurulmadı. Ancak belediye son dönemlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile su tüketimine dikkat çekerek paylaşımda bulundu:

Bartın Belediyesi olarak, yaz mevsiminde artan su tüketimi ve iklim koşullarının etkisiyle su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Bu kapsamda, Belediyemiz tarafından alınan su tasarrufuna yönelik önlemler kamuoyuyla paylaşılmış olup, tüm hemşehrilerimizin aşağıdaki kurallara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir:

• Kavşak suyu çeşmelerinden ihtiyaç fazlası su alınmamalı, çeşmeler açık bırakılmamalıdır.

• Araç yıkama faaliyeti bulunmayan iş yerleri ve konutlarda motorlu taşıt yıkama işlemi yapılmamalıdır.

• Faaliyet konusu dışında kalan iş yeri ve konutlarda; halı, kilim, paspas gibi eşyaların yıkanmasına izin verilmemektedir.

• İşyeri ve konutların kapı önleri su ile yıkanmamalıdır.

• Bahçe ve yeşil alan sulamaları mümkün olduğunca sınırlandırılmalı, zaruri durumlarda fıskiye veya damlama sulama sistemleri kullanılmalıdır.

• Çamaşır ve bulaşık makineleri yalnızca tam kapasite dolduğunda çalıştırılmalıdır.

Su tasarrufu ve tedbirleri, doğal kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."