Endonezya’da bulunan yaşlı bakım evinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Endonezya’nın Sulawesi adasında bulununa Manado’daki huzurevinde gece geç saatlerde yangın çıktı. İtfaiye şefi, korkunç olayda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İtfaiye şefinin açıklamalarına göre yangın, huzurevinde yaşayan yaşlıların odalarında dinlenemeye çekildikleri sırada başladı. İçeride mahsur kalan huzurevi sakinlerinin bir kısmı hayatını kaybetti. Yetkililer, olaydan yara almadan kurtulan 12 kişiyi tahliye ederek yerel bir hastaneye nakletti. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası