İngiltere’nin Güney Yorkshire bölgesinde yaşayan 2 yaşındaki Isobel Wallace, evlerinin bahçesindeki yapay gölete düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan trajedinin ardından konuşan acılı aile, olaydan kısa süre önce küçük çocuğun kuzenleriyle birlikte oyun onadığını, ancak bir anda ortadan kaybolarak evin dışına çıktığını kaydetti.

Korkunç olay, İngiltere’nin Güney Yorkshire bölgesindeki bir evde yaşandı. 25 Aralık’ta ailesiyle birlikte Noel’i kutlayan 2 yaşındaki Isobel Wallace feci şekilde hayatını kaybetti.

Isobel’in teyzesi Abigail Maxwell’in ifadelerine göre, küçük kız olaydan kısa süre önce kuzenleriyle birlikte evin farklı odalarında oyunlar oynuyor, hediyelerini açıyordu. Birden ortadan kaybolan küçük çocuk, evlerinin bahçesinde çitle çevrili olan yapay gölete düştü. Kısa süre içinde Isobel’in ortadan kaybolduğunu fark eden aile, çocuğu göletin içinde hareketsiz halde buldu.

EKİPLERİ BEKLERKEN KALP MASAJI YAPMIŞLAR

Olayın ardından acil bir şekilde sağlık ekiplerine haber verilirken, bu sırada küçük bebeğe kalp mesajı yapıldığı kaydedildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 2 yaşındaki Isobel hayatını kaybetti.

Teyze Maxwell, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Noel'di, ailece kutluyorduk. Kızlarımız, oturma odası, mutfak ve oyun odası arasında oynuyordu. Isobel’i bir anda kaybettik. Hemen dışarıya çıktık ve korkunç manzarayla karşılaştık.”

Ailenin evlerini yenilediğini söyleyen kadın, yapay göletin etrafındaki çitlerin geçici olarak orada bulunduğunu vurguladı.

