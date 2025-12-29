İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, askeri işbirliği için üçlü çalışma planına imza attı.

Türkiye’ye karşı her cephede pozisyon alan İsrail, bu kez Doğu Akdeniz sahnesine çıktı.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında askeri işbirliğini kapsayan üçlü çalışma planı GKRY’de imzalandı. İsrail ordusu, anlaşmanın yanı sıra 2026 yılı için İsrail–Yunanistan ve İsrail–GKRY arasında ayrı ayrı ikili çalışma planlarının da devreye alındığını duyurdu.

LEFKOŞA’DAKİ KRİTİK TOPLANTI

İsrail ordusu Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Amit Adler başkanlığındaki heyet, Lefkoşa’da Yunan ve Rum askeri yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda ortak tatbikatlar, askeri eğitimler, çalışma grupları ve stratejik askeri diyalog başlıkları içeren planlar imzalandı.

Netanyahu gölgesinde Yunanistan ve GKRY’den Ankara planı! İmzalar atılldı

NETANYAHU–MİÇOTAKİS–HRİSTODULİDİS ZİRVESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 22 Aralık’ta Batı Kudüs’te üçlü zirvede buluşmuştu. Zirvede savunma başlığı öne çıkmıştı.

Tel Aviv basını, ilk etapta söz konusu buluşmayı Tel Aviv ve Atina’nın Türkiye’ye karşı askeri ve stratejik koordinasyonu artırma arayışı olarak değerlendirmişti.

Netanyahu gölgesinde Yunanistan ve GKRY’den Ankara planı! İmzalar atıldı

TÜRKÇE PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Anlaşmanın ardından İsrail ordusuna bağlı IDF’nin Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “üçlü askeri iş birliği” ifadesi kullanıldı. Yunan basını, bu paylaşımı Ankara’ya yönelik bilinçli bir mesaj olduğunu itiraf etti.

ORTAK TATBİKAT VE HIZLI MÜDAHALE VURGUSU

Üçlü plan kapsamında ortak tatbikatlar, askeri eğitim faaliyetleri ve stratejik diyalog mekanizmaları öne çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 2 bin 500 kişilik hızlı müdahale gücü ve F-35 savaş uçaklarını kapsayan bir yapının gündemde olduğu bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE’NİN SAHADAKİ GÜCÜ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

İsrail ve Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri kapasitesinin üçlü iş birliğinin temel motivasyonu olduğu vurgusu yer aldı. İnsansız hava araçları, deniz unsurları, elektronik harp kabiliyetleri ve hızlı konuşlanma yeteneği öne çıkan başlıklar arasında sıralandı.

GKRY ASKERİ PLATFORMA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

İsrail basınında çıkan haberlerde, GKRY’nin operasyonel derinlik sağlayan bir askeri platform haline getirildiği bilgisi yer aldı. İsrail’in acil durum senaryoları için ada üzerindeki askeri altyapıları test ettiği aktarıldı.

DEMİR IŞIN SAHAYA İNİYOR

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı, “Demir Işın” adı verilen lazer savunma sisteminin ilk teslimatının İsrail ordusuna yapıldığını duyurdu. Sistem, Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow savunma katmanlarını tamamlayacak şekilde entegre ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası