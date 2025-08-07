Tuğçe Aral kimdir, ne iş yapıyor?

Manken, sunucu ve şarkıcı Tuğçe Aral son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündemine gelirken kariyeri ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 1991 İstanbul doğumlu Aral’ın modellikten müziğe uzanan kariyeri araştırılıyor.

TUĞÇE ARAL KİMDİR?

Tuğçe Aral, 19 Ocak 1991’de İstanbul’da, Gürcü kökenli Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Aral, Çemberlitaş Kız Lisesi’nin Yabancı Dil bölümünden dereceyle mezun oldu. Ardından Kocaeli Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etti.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Aral, sosyal medyada sarı-kırmızılı takıma verdiği destekle sıkça gündeme geliyor.

TUĞÇE ARAL NE İŞ YAPIYOR?

Tuğçe Aral, modellik kariyerine 2010 yılında, katıldığı bir yarışmada başladı. 2013’te Best Model of Turkey’de “Best Swimsuit” ödülünü, 2014’te ise Miss Freedom of Turkey’de “Kraliçe” unvanını kazandı.

İstanbul Fashion Week, Haute Couture defileleri ve uluslararası markaların katalog çekimlerinde boy gösteren Aral, 16 farklı modellik ve güzellik yarışmasında jüri üyeliği yaparak sektördeki etkisini artırdı. Sallaya Sallaya şarkısıyla müzik dünyasına adım attı.

Modelliğin yanı sıra sunuculuk ve oyunculukta da kendini gösteren Aral, 2014’te tiyatro, diksiyon ve sunuculuk eğitimleri alarak ödül törenlerinde ve TV programlarında sunuculuk yaptı.