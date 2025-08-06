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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğinde çatlak mı var? Set arkadaşı detayı ortalığı karıştırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy&#039;un evliliğinde çatlak mı var? Set arkadaşı detayı ortalığı karıştırdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Savaşçı' dizisinde tanışıp evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın evliliğinde sorunlar olduğu iddia edildi. Atiksoy’un eşini sosyal medyada takipten çıkarması dikkat çekerken, Oktay hakkında ortaya atılan yeni iddia ortalığı karıştırdı.

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 2022 yılının Eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini Mayıs 2024’te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile taçlandıran çift, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğinde çatlak mı var? Set arkadaşı detayı ortalığı karıştırdı - 1. Resim

Ancak son günlerde ilişkileriyle ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan çiftin arasının bozuk olduğu öne sürüldü. Atiksoy’un, eşi Berk Oktay’ı sosyal medyada takipten çıkarması da bu iddiaları güçlendirdi.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğinde çatlak mı var? Set arkadaşı detayı ortalığı karıştırdı - 2. Resim

Akşam’ın haberine göre, bu sorunların odağında ise Oktay’ın, yeni dizisi ‘Harman Yeri’ndeki set arkadaşı Gülsim Ali ile kurduğu samimi iletişim olduğu konuşuluyor. Bu söylentiler, Oktay ve Atiksoy’un bir süredir sorun yaşadığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğinde çatlak mı var? Set arkadaşı detayı ortalığı karıştırdı - 3. Resim

"SADECE SENİN İÇİN SAVAŞACAĞIM KIZIM"

Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızıyla olan bir fotoğrafı paylaşarak, “Nefesim nere kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım…” notunu düştü. Bu paylaşımın ardından, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızlarıyla çekilen bir aile fotoğrafını da "Şükür sebebim ailem" mesajıyla yayınladı.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğinde çatlak mı var? Set arkadaşı detayı ortalığı karıştırdı - 4. Resim

Öte yandan, yeni sezonda 'Bereketli Topraklar' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Gülsim Ali, çıkan iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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