Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok?

Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Star TV&#039;de Aramızda Kalsın neden yok?
Star TV, Oyuncular, Yayın Akışı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV’nin sevilen dizisi “Aramızda Kalsın”ın 18 Ağustos 2025’te yayın akışında yer almaması, hayranlarını meraklandırdı. Gündüz kuşağında tekrar bölümleri yayınlanan dizinin ekranda olmama nedeni ve Star TV yayın akışı kontrol ediliyor.

2013’te Star TV’de yayınlanmaya başlayan ve geniş bir izleyici kitlesi kazanan “Aramızda Kalsın” dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla unutulmazlar arasında yer aldı. Yaz döneminde tekrar bölümleriyle hafta içi Star TV'de ekrana gelen dizi, 18 Ağustos 2025 yayın akışında yer almadı. Peki, Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok?

STAR TV'DE ARAMIZDA KALSIN NİYE YOK?

Aramızda Kalsın dizisi, 2013-2014 sezonunda Star TV’de 52  bölüm boyunca izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Binnur Kaya, Uğur Yücel, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi 2025 yaz döneminde tekrar bölümleriyle ekrana geldi. 

Gündüz kuşağında ilgiyle takip edilen dizi, 18 Ağustos Pazartesi günü yayınlanmadı. Dizinin tüm bölümlerinin yayınlanması ve Star TV'nin yayın akışında yaptığı değişiklik nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor.

Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok? - 1. Resim

ARAMIZDA KALSIN KONUSU NE?

“Aramızda Kalsın”, İstanbul Beykoz'da bir köşkte yaşayan Hüsne ve Bahattin çiftinin, çocukları ve geniş ailesiyle geçen sıcak, komik ve duygusal hikayesini anlatıyor. Dizi, aile bağları, aşk, dostluk ve sırların etrafında dönen olaylarla izleyiciyi kendine bağlıyor. 

Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok? - 2. Resim

 

18 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İstanbullu Gelin

09:00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Cehennem

22:30 - Cehennem

00:45 - Kral Kaybederse

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybettiAkıllara durgunluk veren olay! Günlerce şelalede mahsur kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti? - HaberlerYasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?İlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri - Haberlerİlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri2025 Safer ayı ne zaman bitiyor? - Haberler2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi - Haberler1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum - HaberlerPınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durumAmedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerAmedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...