2013’te Star TV’de yayınlanmaya başlayan ve geniş bir izleyici kitlesi kazanan “Aramızda Kalsın” dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla unutulmazlar arasında yer aldı. Yaz döneminde tekrar bölümleriyle hafta içi Star TV'de ekrana gelen dizi, 18 Ağustos 2025 yayın akışında yer almadı. Peki, Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok?

STAR TV'DE ARAMIZDA KALSIN NİYE YOK?

Aramızda Kalsın dizisi, 2013-2014 sezonunda Star TV’de 52 bölüm boyunca izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Binnur Kaya, Uğur Yücel, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi 2025 yaz döneminde tekrar bölümleriyle ekrana geldi.

Gündüz kuşağında ilgiyle takip edilen dizi, 18 Ağustos Pazartesi günü yayınlanmadı. Dizinin tüm bölümlerinin yayınlanması ve Star TV'nin yayın akışında yaptığı değişiklik nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor.

ARAMIZDA KALSIN KONUSU NE?

“Aramızda Kalsın”, İstanbul Beykoz'da bir köşkte yaşayan Hüsne ve Bahattin çiftinin, çocukları ve geniş ailesiyle geçen sıcak, komik ve duygusal hikayesini anlatıyor. Dizi, aile bağları, aşk, dostluk ve sırların etrafında dönen olaylarla izleyiciyi kendine bağlıyor.

18 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İstanbullu Gelin

09:00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Cehennem

22:30 - Cehennem

00:45 - Kral Kaybederse