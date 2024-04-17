Starlink Türkiye'ye geliyor! Fiyatı 3.900 TL'ye denk geliyor

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme:

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Starlink Türkiye'ye geldi mi, sorusu hız kazandı. Starlink hizmet haritası Türkiye için güncellendi. 2024 yılında Türkiye Starlink ile buluşacak. Peki, Starlink Turkiyeye ne zaman gelecek? Starlink Türkiyede çalışır mı? Kaç Türk lirası? İşte ayrıntılar...