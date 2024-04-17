Starlink Türkiye'ye geliyor! Fiyatı 3.900 TL'ye denk geliyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Starlink Türkiye'ye geldi mi, sorusu hız kazandı. Starlink hizmet haritası Türkiye için güncellendi. 2024 yılında Türkiye Starlink ile buluşacak. Peki, Starlink Turkiyeye ne zaman gelecek? Starlink Türkiyede çalışır mı? Kaç Türk lirası? İşte ayrıntılar...
Starlink'in ülkemizde hizmet vereceği tarih netleşiyor. Starlink hizmet haritası Türkiye için ''onay bekleniyor'' şeklinde iken şu an "2024'te başlayacak" şeklinde bir bildirim görüntüleniyor. Peki, Peki, Starlink Turkiyeye ne zaman gelecek? Starlink Türkiyede çalışır mı? Kaç Türk lirası olacak?
STARLİNK TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?
Starlink, 2023 yılında BTK'ya lisans başvurusu yapmıştı. 2024 yılında Türkiye'de faaliyet göstermeye hazırlanan Starlink için detaylar merak ediliyor.
ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Romanya, Hırvatistan gibi birçok ülkede bulunan Starlink, listeye Türkiye'yi de ekliyor.
STARLİNK KAÇ TÜRK LİRASI OLACAK?
Starlink'in Türkiye'deki hizmetinin aylık fiyatı henüz netleşmedi.
Yurt dışında, bir konutta Starlink'in aylık fiyatı 120 dolar olarak belirlendi. Döviz kurlarını dikkate aldığımızda aylık 120 dolarlık fiyatın yaklaşık 3.900 TL'ye denk gelmesi bekleniyor.
Starlink Türkiye fiyatı, hizmet kullanıma sunulduğunda netleşecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi