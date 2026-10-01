Steam sonbahar indirimleri 2026 takvimi, yeni oyun almak isteyen kullanıcıların gündeminde. Steam Sonbahar İndirimi kapsamında çok sayıda oyunda kampanya uygulanması beklenirken etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihi ile Türkiye saati araştırılıyor.

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Steam Sonbahar İndirimi 2026 için geri sayım sona eriyor. Oyunseverlerin her yıl yakından takip ettiği kampanya döneminde çok sayıda yapım indirimli fiyatlarla satışa çıkacak. Steam sonbahar indirimlerinin başlangıç saati ve kampanyanın kaç gün süreceği ise günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Steam Sonbahar İndirimi 2026, 1 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Etkinlik, Steam'in 2026 yılı için planlanan dört büyük mevsimsel indirim döneminden biri olarak gerçekleştirilecek. Kampanyanın başlamasıyla birlikte indirim kapsamına alınan oyunların yeni fiyatları mağaza sayfalarına yansıyacak ve kullanıcılar istek listelerindeki oyunların güncellenen fiyatlarını görebilecek.

Steam sonbahar indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? Geri sayım başladı

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Etkinlik bir hafta boyunca devam ederek 8 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'de sona erecek. İndirim oranları oyundan oyuna ve yayıncıdan yayıncıya değişirken bazı yapımcılar Sonbahar İndirimi kapsamında kendi oyunları için yüzde 20, yüzde 40 veya yüzde 50 gibi kampanyaları şimdiden duyurdu.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?

Sonbahar İndirimi kapsamında farklı türlerden çok sayıda oyun ve ek içerik kampanyaya dahil edilecek. İndirim oranları yapımdan yapıma değişeceği için kesin fiyatlar kampanyanın başlamasının ardından ilgili Steam mağaza sayfalarında görülebilecek.

Steam sonbahar indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? Geri sayım başladı

STEAM İNDİRİM TAKVİMİ 2026

Ekim 2026:

Steam Sonbahar İndirimi 2026: 1 Ekim - 8 Ekim (Mevsimsel İndirim)

Yemek Yapma Festivali: 12 Ekim - 19 Ekim

Next Fest: Ekim 2026: 19 Ekim - 26 Ekim

Steam Çığlık Festivali V: 26 Ekim - 2 Kasım

Kasım 2026:

Otomatik Savaş RYO Festivali: 16 Kasım - 23 Kasım

Aralık 2026:

Steam Kış İndirimi 2026: 17 Aralık - 4 Ocak 2027 (Mevsimsel İndirim)

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