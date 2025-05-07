Süha Oğuzertem kimdir? Kadıköy'deki çıkan yangında hayatını kaybetti

Kadıköy’de dün akşam saatlerinde yaşanan trajik bir yangın, Türk edebiyat dünyasına derin bir kayıp yaşattı. Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında ağır yaralanan akademisyen ve yazar Süha Oğuzertem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatı boyunca edebiyat kuramları, karşılaştırmalı edebiyat ve eleştiri üzerine çalışan Oğuzertem’in vefatı, edebiyat çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Oğuzertem'in edebi mirası yeniden gündeme geldi.

SÜHA OĞUZERTEM KİMDİR?

Süha Oğuzertem uzun yıllar boyunca hem akademide hem de yazılı kültürde iz bırakan çalışmalara imza atmış önemli bir isimdi. 14 Şubat 1960’ta Ankara’da dünyaya gelen Oğuzertem’in eğitim hayatı İstanbul’da şekillendi.

İlköğrenimini Heybeliada İlkokulu’nda tamamladıktan sonra Kadıköy Anadolu Lisesi’ne devam etti. Üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini, ABD’de Indiana Üniversitesi’nin Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde sürdürerek 1994 yılında tamamladı. Akademik kariyerine Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi’nde başladı.

1998 ile 2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi. 2008’den itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görev alarak Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.

Aynı zamanda üniversitenin yüksek lisans programının ve Türk Dili Birimi’nin yöneticiliğini üstlendi. 2015 yılının Eylül ayında akademik görevinden kendi isteğiyle emekli oldu. Ancak bu emeklilik, üretkenliğini durdurmadı; edebiyat üzerine düşünmeye, yazmaya ve çeşitli çalışmalara katkıda bulunmaya devam etti.

Süha Oğuzertem'in akademik ilgi alanları arasında edebiyat kuramları, eleştirel düşünce, modern Türk romanı, yazılı anlatım teknikleri ve karşılaştırmalı edebiyat yer aldı.

Yaşar Kemal, Sait Faik Abasıyanık ve Leylâ Erbil gibi önemli yazarlar üzerine düzenlenen sempozyumlara aktif katkı sundu; bildirileri derleyerek yayın sürecini yönetti. Akademik yayınlarının yanı sıra, İletişim Yayınları’ndan çıkan kitaplarıyla da geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başardı.

İki çocuk babası olan Oğuzertem ardında Işık ve Bahar adında iki evlat bıraktı.