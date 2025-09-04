Sumud Filosu ne zaman varacak, Türkiye'den kimler var? Gazze'ye yardım filosunda son gelişmeler

44 ülkeden yüzlerce aktivistin katılımıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Filistin halkına destek olmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'de yolculuğu sürüyor. Sumud Filosu'nun Gazze'ye varacağı tarih ve Türkiye'den katılan aktivistler merak ediliyor.

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN VARACAK?

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos 2025'te İspanya'nın Barselona limanından yola çıktı. 4 Eylül'de Tunus'tan hareket edecek gemilerle birleşerek Gazze'ye doğru ilerleyecek.

Filo, Barselona, Cenova ve Tunus'tan toplamda 50'ye yakın gemiyle yola çıkarken Yunanistan'dan 8 Eyül'de Syros Adası'ndan bir geminin daha katılacağı açıklandı.

Filonun 14-15 Eylül tarihlerinde Gazze civarına ulaşması hedefleniyor.

SUMUD FİLOSU'NDA TÜRKİYE'DEN KİMLER VAR?

Türkiye’den Küresel Sumud Filosu’na katılan delegasyon, aktivistler, milletvekilleri, gazeteciler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekip içeriyor. Saadet Partisi’nden Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Gelecek Partisi’nden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, HÜDA PAR’dan Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Anadolu’dan Gazze’ye Bir Nefes Platformu’ndan Ayçin Kantoğlu, İkbal Gürpınar, Mustafa Eminoğlu, Ahmet Karaaslan ve yapımcı-yazar Mehmet Ercan gibi isimler filoda yer alıyor.

Ayrıca, Independent Türkçe yazarı Ayşe Müzeyyen Taşçı ve Almanya’da yaşayan Türk aktivist Hüseyin Şuayip Ordu da Tunus’tan katılacak.

Türkiye Delegasyonu, Tunus’a 1 Eylül’de hareket etti ve 4 Eylül’den itibaren filoya katılarak Gazze’ye doğru yola çıkacak.

FİLODA NELER VAR?

Küresel Sumud Filosu, 300 tonun üzerinde gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi taşıyor. Asıl hedef, sınır kapılarında bekletilen 22 bin tır dolusu yardımın Gazze’ye ulaşmasını sağlamak.