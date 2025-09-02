Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalya'dan "Küresel Sumud Filosu"na tam destek! "Filo durdurulursa limanı kapatırız"

İtalya'dan "Küresel Sumud Filosu"na tam destek! "Filo durdurulursa limanı kapatırız"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya’daki liman işçileri, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik tehditlerine karşı filonun durdurulması halinde limanları kapatacaklarını açıkladı. Küresel Sumud Filosu, 44 ülkeden destekle Filistin’e yardım taşımak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla Barselona ve Cenova’dan Gazze’ye doğru yola çıktı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Küresel Sumud Filosu'nu destekleyen Cenova'daki liman işçileri yaptıkları açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ‘Filodaki teknelere el konulacağını, gemideki insanların gözaltına alınacağını ve terör şüphelileri gibi muamele göreceğini’ söylemesinin ardından, filonun durdurulması halinde bu limanlardan tek bir çivinin dahi çıkmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

İtalya'dan

Benzer bir açıklama da Venedik Limanı'nda çalışan işçilerden geldi. Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun durdurulması halinde Venedik Limanı'nı kapatmak için harekete geçileceği belirtildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yunanistan 1960'tan bu yana en sıcak 3'üncü yazını yaşadı
