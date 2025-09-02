Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda

Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda
Gazze, İnsan Hakları, Filistin, Barış, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze ablukasını barışçıl yollarla kırmak için Barselona’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu yeniden denize açıldı. 44’ten fazla ülkenin desteklediği en büyük insani yardım misyonunda aktivist, sanatçı ve siyasetçiler yer alıyor.

İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıktan sonra bu akşam yeniden hareket etti. Organizasyon yetkilileri, güvenli olmayan deniz şartları nedeniyle kısa süreli bir mola verdiklerini ancak fırtınanın ardından tekrar Gazze yolculuğuna başladıklarını duyurdu. Barselona limanında kimlik kontrolleri tamamlanan ve ikmallerini yapan tekneler, TSİ 21.00’den sonra Gazze’ye doğru yelken açtı.

Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda - 1. Resim

44’ten fazla ülkenin destek verdiği bu uluslararası insani yardım filosu, bugüne kadar Gazze’ye deniz yoluyla ulaşmayı deneyen en büyük misyon olarak öne çıkıyor. Filoda aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler yer alıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol oyuncu Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da filoda bulunan isimler arasında.

Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda - 2. Resim

İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan da teknelerin katılacağı Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze ablukasını barışçıl yollarla kırmayı, Filistin halkıyla dayanışma göstermeyi ve insani yardım koridorunun açılmasını sağlamayı hedefliyor. Yaklaşık iki hafta sürecek yolculuğun sonunda Gazze’ye ulaşılması planlanıyor.

Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda - 3. Resim

Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan sonra Filistin halkı için direnişin ve topraklarında kalma mücadelesinin simgesi haline geldi. Bugün ise Küresel Sumud Filosu, bu kavramı yeniden canlandırarak dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişiyle Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için denize açıldı.

Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Barış için devreye girdi canından oldu! Şanlıurfa'da eski ziraat odası başkanı öldürüldüFenerbahçe'dan Sofyan Amrabat açıklaması: Real Betis'e kiralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali hastalık iddialarını gündeme getirdi - DünyaTrump günler sonra ortaya çıktı!Fransa'da kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasaklandı! Bakanlar dahil tüm memurlar milli uygulama Tchap'i kullanacak - DünyaKamuda WhatsApp ve Telegram yasağı!Kremlin'den Putin, Trump ve Zelenskiy arasındaki üçlü görüşme iddialarına yönelik açıklama  - DünyaPutin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı? Kremlin'den açıklamaİstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu... Rus yüzücünün ailesi organizatörlere dava açacak - DünyaRus yüzücünün ailesi dava açacakSuriyeliler ülkelerine geri dönüyor: "Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek!" - DünyaSuriyeliler ülkelerine geri dönüyorKarar resmen yürürlüğe girdi: Ortaokullarda cep telefonu yasaklandı! Fransa'da eğitimde yeni dönem - DünyaOrtaokullarda cep telefonu yasaklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...