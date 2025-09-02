Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda

İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıktan sonra bu akşam yeniden hareket etti. Organizasyon yetkilileri, güvenli olmayan deniz şartları nedeniyle kısa süreli bir mola verdiklerini ancak fırtınanın ardından tekrar Gazze yolculuğuna başladıklarını duyurdu. Barselona limanında kimlik kontrolleri tamamlanan ve ikmallerini yapan tekneler, TSİ 21.00’den sonra Gazze’ye doğru yelken açtı.

44’ten fazla ülkenin destek verdiği bu uluslararası insani yardım filosu, bugüne kadar Gazze’ye deniz yoluyla ulaşmayı deneyen en büyük misyon olarak öne çıkıyor. Filoda aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler yer alıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol oyuncu Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da filoda bulunan isimler arasında.

İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan da teknelerin katılacağı Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze ablukasını barışçıl yollarla kırmayı, Filistin halkıyla dayanışma göstermeyi ve insani yardım koridorunun açılmasını sağlamayı hedefliyor. Yaklaşık iki hafta sürecek yolculuğun sonunda Gazze’ye ulaşılması planlanıyor.

Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan sonra Filistin halkı için direnişin ve topraklarında kalma mücadelesinin simgesi haline geldi. Bugün ise Küresel Sumud Filosu, bu kavramı yeniden canlandırarak dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişiyle Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için denize açıldı.