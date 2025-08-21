Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın maç programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın maç programı

Süper Lig'de 3. hafta heyecanına geri sayım başladı. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Futbolseverler de destekledikleri takımların bu haftaki maç programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi 22 Ağustos'ta açılacak. Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

