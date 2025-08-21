Fenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı

'Jrokez' olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'nın Eryaman semti Göksü Mahallesi'nde bulunan 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Keçiören Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Dalgakıran’ın naaşı, memleketi Mersin’e götürüldü. Ünlü yayıncı için önceki gün öğle namazına müteakip Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Dalgakıran, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

FENERBAHÇE UNUTMADI

Fenerbahçe, dün akşam Portekiz ekibi Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesi Jrokez için anma düzenledi. Sarı-lacivertli kulüp, genç taraftarını stadyumun dev ekranından paylaştı. Stadyumu dolduran taraftarlar, Dalgakıran'ı ayakta alkışladı.

KADIKÖY'DE OĞUZHAN DALGAKIRAN'A VEFA

Balkondan düşerek hayatını kaybeden "Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, maç öncesi yapılan anonsla anıldı. Tribünler, hep bir ağızdan "Oğuzhan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaparak büyük bir vefa örneği gösterdi.

EŞİNDEN YÜREK SIZLATAN PAYLAŞIM

Oğuzhan Dalgakıran'ın eşi Aleyna Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Acılı eş, Fenerbahçe-Benfica maçına ev sahipliği yapan Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda skorboard'a yansıtılan ünlü yayıncının fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte yayınladı.