Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı

Fenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den &#039;Jrokez&#039; Oğuzhan Dalgakıran&#039;a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da 12'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran (26), önceki gün memleketi Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Fenerbahçe, Benfica ile dün akşam oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı Dalgakıran'ı unutmadı. Ünlü yayıncının eşi Aleyna Dalgakıran, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

'Jrokez' olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'nın Eryaman semti Göksü Mahallesi'nde bulunan 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Keçiören Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Dalgakıran’ın naaşı, memleketi Mersin’e götürüldü. Ünlü yayıncı için önceki gün öğle namazına müteakip Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Dalgakıran, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Fenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı - 1. Resim

FENERBAHÇE UNUTMADI

Fenerbahçe, dün akşam Portekiz ekibi Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesi Jrokez için anma düzenledi. Sarı-lacivertli kulüp, genç taraftarını stadyumun dev ekranından paylaştı. Stadyumu dolduran taraftarlar, Dalgakıran'ı ayakta alkışladı.

Fenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı - 2. Resim

KADIKÖY'DE OĞUZHAN DALGAKIRAN'A VEFA

Balkondan düşerek hayatını kaybeden "Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, maç öncesi yapılan anonsla anıldı. Tribünler, hep bir ağızdan "Oğuzhan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaparak büyük bir vefa örneği gösterdi.

Fenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı - 3. Resim

EŞİNDEN YÜREK SIZLATAN PAYLAŞIM

Oğuzhan Dalgakıran'ın eşi Aleyna Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Acılı eş, Fenerbahçe-Benfica maçına ev sahipliği yapan Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda skorboard'a yansıtılan ünlü yayıncının fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte yayınladı.

Fenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'dan 13 ay sonra yeni rekor!30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rıdvan Dilmen çileden çıktı: Mourinho ile görüşmek istiyorum! - Spor"Mourinho ile görüşmek istiyorum çünkü..."Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - SporŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıSane'nin bir yıllık maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren para belli oldu - SporYıldız oyuncunun maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren paraNeom'dan çılgın teklif gelmişti! Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz kararı ortaya çıktı - SporÇılgın teklif! G.Saray'ın flaş Barış Alper kararıBir hafta yoğun bakımda kalmıştı! Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'den ilk fotoğraf  - SporF.Bahçe eski başkanınının son hali herkesi üzdüBenficalı Ivanovic, Kerem sorusunu cevaplamak istemedi - SporMaç sonu Kerem sorusuna cevap vermedi
Sonraki Haber Yükleniyor...