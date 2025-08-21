Rıdvan Dilmen çileden çıktı: Mourinho ile görüşmek istiyorum!

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 71'inci dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında tur umudunu Portekiz'deki rövanşa bırakırken; Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EVİNİZDE OYNADIĞINIZI BİLMENİZ GEREKİR"

HT Spor'da konuşan ünlü yorumcu, "Benfica gibi takımlarla oynadığında bu tarz rakipler hep beraberliği kafalarına koyar. Önce beraberlik sonra belki kontra ile galibiyet. Benfica, Kerem ve santrfor arkası koşularla hep hücuma çıktı. İki etaplı maç doğru ama evinizde oynadığınızı da bilmeniz gerekiyor. İlk maçı deplasmanda oynamak her zaman avantajlıdır. Uzatmaya gider, penaltılara gider; taraftar desteğinle kazanabilirsin. Benfica’nın amacı şimdi o" dedi.

"FEYENOORD MAÇININ DEĞERİ KALMAZ"

Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin kazandığı bir şey yok. Bir maç daha var. Eğer Fenerbahçe deplasmnda elenirse, Feyenoord maçının değeri kalmaz. Hiçbir değeri kalmaz" ifadelerini kullandı.

"OYUN NEREDE?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da değinen eski futbolcu, "Jose Mourinho ile görüşmek isterim. Çünkü antrenmanlarını çok merak ediyorum. Hücumu yapıyor, savunmayı da yapıyor ama oyun nerede? İstatistikler aslında çok şey söylüyor. İlk yarı kafa kafaya giden oyun… Benim söylemek istediğim şu sevgili izleyiciler: Fenerbahçe takımı 0,34 gol beklentisiyle oynar mı Allah aşkına!" sorularını yöneltti.