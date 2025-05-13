Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 36. hafta maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2025 17:21 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 17:21 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta maç programı belli oldu. Şampiyonluk ve küme düşme yarışında kritik karşılaşmalar oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig devlerinin maç programı merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 36. hafta maç programını duyurdu. Ligin son üç haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanacak. 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek karşılaşmalar, şampiyonluk ve küme düşme hattını doğrudan etkileyecek. 36. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI 17 Mayıs Cumartesi: 19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana) 18 Mayıs Pazar: 19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya) 19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi) 19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum) 19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park) 19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker) 19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park) SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? 36. haftada maçlar, 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü yapılacak. 18 Mayıs Pazar günü tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan