Suriye'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, ölü var mı? Mardin de sallandı...

Son deprem nerede oldu diye araştırılıyor, sabaha karşı meydana geldi. Komşudaki deprem bizde de hissedildi. Suriye'deki deprem ne zaman oldu, büyüklüğü kaç, ölü var mı, Türkiye'de hissedildi mi? gibi sorular araştırılıyor. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SURİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Suriye'nin Haseke kentinde saat 05.30'da deprem oldu.

SURİYE'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Suriye'de sabah karşı meydana gelen depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD son depremler listesinde Haseke depreminin büyüklüğü 4,3 olarak duyuruldu.

SURİYE'DEKİ DEPREMDE ÖLÜ VAR MI?

Deprem sonrası ölü, yaralı, hasar kaydına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MARDİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin bölge halkında paniğe sebep oldu. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar Mardin'de deprem mi oldu? diye aratmaya başladı. Deprem Mardin'de değil Suriye'de oldu.