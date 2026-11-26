Ekranların klasiği haline gelen Survivor'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Gel Konuşalım programına konuk olan Hakan Hatipoğlu, merakla beklenen Survivor 2027'nin başlangıç tarihini duyurdu. Peki, Survivor 2027 ne zaman başlayacak?

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"Var mısın Yok musun?" programının ardından Survivor’a birkaç kez katılarak geniş kitlelerce tanınan Hakan Hatipoğlu, TV8’de yayımlanan "Gel Konuşalım" programında Survivor’ın yeni sezonu hakkında konuştu. Hatipoğlu, Survivor 2027’nin ilk bölümü için ocak ayının ilk haftasını işaret etti.

Survivor 2027 ne zaman başlayacak? Eski Survivor yarışmacısı açıkladı

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor ilk bölümü MasterChef Türkiye finalinin ardından başlayacak. Survivor 2027, 1 Ocak tarihinde izleyici ile buluşacak.

2 İSİM KAPTAN OLACAK

Survivor'ın yeni sezonunda bazı değişiklikler yaşanacak. Açıklanan plana göre Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanları olacak. Yarışmacıların isimleri ve takım dağılımlarına ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

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