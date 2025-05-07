Survivor Aycan elendi mi? Survivor'da dengeleri bozan karar

Survivor All Star 2025'te All Star ve Gönüllüler yarışmasında favori yarışmacı Aycan'ın elenip elenmediği araştırılmaya başlandı. Yağmur ve Aycan düellosunda yaşanan beklenmedik gelişme, ada konseyine damga vurdu. İzleyiciler bu kararı sonrası Aycan'ı konuşmaya başladı.

Survivor 2025 yeni sezonunda bu akşam bir kadın yarışmacı veda ediyor. Sema, Yağmur, Aycan ve Meryem arasında gerçekleşen düelloda elenen isim belli oldu.

Survivor'da büyük finale kısa bir süre kaldı. Yarışmanın son bölümünde Almeda'nın diskalifiye olmasının üzerine Aycan'ın yarışmaya veda edip etmediği arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR AYCAN ELENDİ Mİ?

Sema Aydemir-Yağmur Banda düellosunu Sema Aydemir kazandı. Sema, Survivor hayatına devam ederken Aycan Yanaç-Meryem Kasap düellosunu Meryem Kasap kazandı. Meryem, Survivor hayatını bu hafta da garantiledi.

Finalde Yağmur ve Aycan düellosu gerçekleşecek. İki yakın arkadaşın arasında oynanacak düello gelecek bölümlerde yaşanacaktır. Aycan'ın yarışmaya veda edip etmeyeceği kısa süre içinde belli olacaktır.

Aycan Yağmur ile eşleşmesi üzerine "Çok şaşırdık. Özellikle birisi gidecek diye dip dibeyiz. Sabaha kadar beraberdik. Birimizden birisi gidecek diye. Güzel. Gerçekten mutlu oluyoruz. Kafamda bir gitme planı olduğu için birçok şeyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yağmur ise "Çok şaşkınım. Yaklaşık üç dört gündür bu işin sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

AYCAN SURVİVOR'DAN AYRILDI MI?

Kadın yarışmacıların eleme potasında yer aldığı bu haftada Aycan ve Yağmur düelloya kaldı. Yakın iki arkadaş arasında oynanacak düello oyununun ardından adaya veda edecek isim belli olacak.