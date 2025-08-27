Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Taban aylığına 1000 TL zam ne demek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak zam oranları belli oldu. Maaşlara 2026’nın ve 2027’nin ilk ve ikinci yarılarında sırasıyla yüzde 11, yüzde 7, yüzde 5 ve yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca 1.000 TL taban aylık artışı da memur maaşlarına eklenecek. Peki, taban aylığına 1000 TL zam ne demek? Bütün detaylarıyla haberimizde.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2026 ve 2027 yıllarına ait zam oranları belirlendi. Hakem Kurulu kararıyla birlikte memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

Ayrıca maaşlara 1.000 TL taban aylık artışı da ilave edilecek. Milyonlarca memur da "Taban aylığına 1.000 TL zam ne anlama geliyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. 

Taban aylığına 1000 TL zam ne demek? - 1. Resim

TABAN AYLIĞINA 1.000 TL ZAM NE DEMEK?

Taban aylık, memur maaşlarında bütün çalışanları kapsayan en temel bileşenlerden biri olarak öne çıkıyor. 2025 yılının ikinci yarısında taban aylık göstergesi (1.000) ve katsayısı (18,316014) dikkate alındığında, mevcut taban aylık 18.316 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu tutara 1.000 TL’lik sabit artış yapılması halinde, yeni taban aylık 19.316 TL olacak. Bu artış, unvan ya da derece fark etmeksizin her memurun brüt maaşına aynı şekilde yansıyacak.

Taban aylığına 1000 TL zam ne demek? - 2. Resim

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı. Yüzde 27 ve yüzde 30'luk enflasyon ihtimali de masada. Buna göre 2026 Ocak ayı zamlı memur maaşları şöyle olacak:

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU / DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 86.126 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 88.211 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 90.296 TL

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU / DERECE: 9/1)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 59.115 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 60.566 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 61.977 TL

POLİS MEMURU (DERECE: 8/1)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 76.492 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 78.344 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 80.196 TL

BAŞKOMİSER (DERECE: 3/1)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 83.689 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 85.715 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 87.741 TL

UZMAN DOKTOR (DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 141.694 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 145.125 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 148.555 TL

HEMŞİRE (DERECE: 5/1)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 69.386 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 71.066 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 72.745 TL

MÜHENDİS (DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 87.857 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 89.984 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 92.111 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU / DERECE: 11/1)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 61.283 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 62.767 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 64.250 TL

PROFESÖR (DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 125.099 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 128.128 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 131.156 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (DERECE: 7/1)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 83.107 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 85.119 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 87.131 TL

VAİZ (DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 71.809 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 73.548 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 75.286 TL

AVUKAT (DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 82.594 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 84.593 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 86.593 TL

UZMAN ÖĞRETMEN (DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 76.135 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 77.978 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 79.821 TL

ÖĞRETMEN (DERECE: 1/4)

  • Enflasyon yüzde 24 (Zam Oranı yüzde 12,35): 68.697 TL
  • Enflasyon yüzde 27 (Zam Oranı yüzde 15,07): 70.360 TL
  • Enflasyon yüzde 30 (Zam Oranı yüzde 17,79): 72.023 TL
İBB soruşturmasında tutuklanmıştı! İnan Güney'in makam odasında el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma
