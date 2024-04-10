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Taş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Taş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yok

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taş Kağıt Makas dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı yok mu, 10 Nisan 2024 Çarşamba televizyon yayın akışı araştırılıyor.

Başrollerinde Ozan Güven, Ekin Koç, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı Taş, Kağıt, Makas dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 

Ramazan bayramı nedeniyle birçok dizi ve program yayına ara verdi. 

Bu nedenle Taş, Kağıt, Makas dizisi yeni bölümü bu akşam yok. 

Onun yerine dizinin kendi saatinde Şarkılar Bizi Söyler programı tekrar bölümü yayınlanacak. Taş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yok - 1. Resim

Taş, Kağıt, Makas yeni bölümü 17 Nisan 2024 Çarşamba günü 20.00'de ekrana gelecek. 

Dizinin son bölümünde Umut, babası hakkında aldığı haber üzerine ölen kişinin babası olup olmadığını anlamak için hastaneye gider. Yıllar sonra beklediği karşılaşmaya kavuşan Umut, yeni bir davada Harun'la karşı karşıya gelir. Taş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yok - 2. Resim

Kanal D 10 Nisan 2024 Çarşamba yayın akışı:

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.40 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler 

23.45 Taş Kağıt Makas (tekrar)

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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