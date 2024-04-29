Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 1 Mayıs’ta acil servisler dışında hastane ve sağlık ocakları hizmet vermeyecek

1 Mayıs’ta acil servisler dışında hastane ve sağlık ocakları hizmet vermeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Mayıs’ta acil servisler dışında hastane ve sağlık ocakları hizmet vermeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Mayıs resmi tatili yaklaştıkça birçok vatandaş bazı kurumların açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle sağlık sorunları olan vatandaşlar, bu tür özel günlerde sağlık kuruluşlarının çalışma durumu ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı sorusu hakkında detaylı bilgiler şu şekilde...

1 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar sağlık hizmetlerinin durumu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. İşte 1 Mayıs'ta sağlık hizmetlerinin işleyişiyle ilgili önemli bilgiler...

1 Mayıs’ta acil servisler dışında hastane ve sağlık ocakları hizmet vermeyecek - 1. Resim

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs Pazartesi günü, hastanelerdeki hizmetler kısmen sürdürülecek. Özel hastanelerdeki durumlar net olmamakla birlikte, devlet hastanelerinde polikliniklerin kapalı olabileceği belirtiliyor. Ancak, acil servisler hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, detaylı bilgi almak için hastanelerin santrallerini arayarak güncel durumu öğrenebilirler.

SAĞLIK OCAKLARI 1 MAYIS'TA KAPALI MI?

Resmi tatillerde sağlık ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Pazartesi günü sağlık ocaklarında muayene veya tedavi işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

1 Mayıs’ta acil servisler dışında hastane ve sağlık ocakları hizmet vermeyecek - 2. Resim

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Resmi tatil günlerinde normalde çalışma saatleri dışında olan eczaneler, 1 Mayıs'ta da kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle, sağlık sorunlarıyla karşılaşanlar nöbetçi eczaneleri tercih etmeliler. Nöbetçi eczanelerin listesine, bağlı bulundukları yerel yönetimlerin web sitelerinden veya ilgili sağlık kuruluşlarından ulaşılabilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sınırlı olarak sunulacağı 1 Mayıs Pazartesi gününde, vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kuruluşlarına başvurmadan önce durumu dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir. Bu süreçte vatandaşların sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri alarak tatil günlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri temenni edilmektedir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TFF resmen açıkladı! 36.hafta karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlk Müslüman İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti - Haberlerİlk Müslüman İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa ettiMicrosoft küçük cihazlarda çalışabilen yeni yapay zeka modeli Phi-3 Mini’yi tanıttı - HaberlerMicrosoft küçük cihazlarda çalışabilen yeni yapay zeka modeli Phi-3 Mini’yi tanıttıAvrupa Şampiyonu olan Milli Boksör Samet Gümüş’ün hayatı - HaberlerAvrupa Şampiyonu olan Milli Boksör Samet Gümüş’ün hayatıNapoli-Roma maçı bu akşam 19.00’da yayınlanacak - HaberlerNapoli-Roma maçı bu akşam 19.00’da yayınlanacakAndroid 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandı - HaberlerAndroid 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandıKod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak - HaberlerKod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...