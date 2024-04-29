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Threads resmi olarak Türkiye'de erişime kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Threads resmi olarak Türkiye&#039;de erişime kapatıldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurumu'nun, Threads'in Instagram ile veri paylaşımını durdurması yönündeki kararı, platformun Türkiye'deki hizmetlerini sonlandırma sürecini hızlandırdı. Threads yönetimi, bu karar üzerine 29 Nisan'da Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Peki Threads kapandı mı? Neden kapandı? Tüm detaylar şöyle...

Meta'nın, Instagram'a rakip olarak geliştirdiği sosyal medya platformu Threads, Türkiye'de erişime kapatıldı. Bugün itibariyle platforma erişim mümkün değil. Threads'in kapatılma sebebi ise Rekabet Kurumu'nun aldığı geçici tedbir kararıyla ilgili. Deyaular ise şu şekilde...

Threads resmi olarak Türkiye'de erişime kapatıldı - 1. Resim

THREADS KAPANDI MI?

Rekabet Kurumu, Threads platformunun Instagram ile veri paylaşımının durdurulmasını istemiş ve bu yönde bir karar almıştı. Bu durum, Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararını hızlandırdı. Zaten Threads yönetimi, Rekabet Kurumu'nun kararı üzerine 29 Nisan'da Türkiye'deki hizmetlerini durduracaklarını açıklamıştı. Bugün itibariyle ise platform erişime kapatılmış durumda.

Threads platformundaki kullanıcıların profilleri de devre dışı bırakıldı. Ancak, kullanıcılar istedikleri zaman profil bilgilerini indirebilecek veya profillerini silebilecekler. Threads yetkilileri, Rekabet Kurumu ile iletişimlerini sürdürerek platformun Türkiye'de tekrar hizmete girebilme ihtimali üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Threads resmi olarak Türkiye'de erişime kapatıldı - 2. Resim

Threads'in Türkiye'deki kapatılması, Meta'nın bu ülkedeki faaliyetleri ve kullanıcıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak, platformun geleceği hakkında net bir bilgi henüz verilmiş değil. Bu süreçte, Threads kullanıcılarının platformun kapanmasıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü ve gelecek adımlar konusunda Meta'nın açıklamaları bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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