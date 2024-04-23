Whatsapp’a çevrimdışı dosya paylaşımı özelliği gelecek

WhatsApp yeni bir özellikle çevrimdışı dosya paylaşımını test etmeye başladı, bu özellik sayesinde kullanıcılar belge ve medya dosyalarını internet bağlantısı olmadan yakındaki kişilerle paylaşabilecekler. Whatsapp yeni özellik geldi mi sorusuna cevap olacak detaylar şu şekilde...

Android için beta güncellemesiyle ortaya çıkan özellik, kullanıcıların yakın çevresindeki diğer cihazlarla dosya paylaşımını kolaylaştırırken, gizlilik ve güvenlik kontrolünü de kullanıcılara sağlıyor. Yeni Whatsapp özelliği ile ilgili merak edilen ayrıntılar işte şöyle...

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK GELDİ Mİ?

WhatsApp, yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkıyor: Çevrimdışı dosya paylaşımı! Popüler mesajlaşma uygulaması, internet bağlantısı olmayan kişilerle belge ve medya paylaşımına olanak tanıyan bu özelliği test etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçek zamanlı yapay zeka ile görsel oluşturma özelliğini sunan WhatsApp, bu kez de çevrimdışı dosya paylaşımı ile kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, WhatsApp'ın AirDrop ve Nearby Share gibi teknolojilerle benzer bir şekilde çalışacak yeni özelliğini test ettiğini gösteriyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik, yakındaki kullanıcılar arasında gelişmiş bir dosya paylaşım deneyimi sunacak. Belge, fotoğraf, video ve daha fazlasını içeren çeşitli dosya türlerini destekleyerek kullanıcıların kolayca paylaşım yapmasını sağlayacak.

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEME

Android için WhatsApp beta 2.24.9.22 güncellemesi ile ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların yakınlardaki kişilerle dosya paylaşımı için gerekli izinleri kolayca listeleyecek. Kullanıcılar, doğrudan uygulama ayarlarından erişebilecekleri bir bölüm aracılığıyla belirli dosyaları yakındaki cihazlara aktarabilecekler. Bu özellik, diğer kullanıcıların da aynı ekranı açıp cihazlarını tespit edip bağlanmaları durumunda kullanılabilecek.

Kullanıcılar, paylaştıkları dosyaların yakındaki diğer kişiler tarafından görülüp görülmemesi konusunda tam kontrole sahip olacaklar. Bu da gizlilik ve güvenlik açısından önemli bir adım olacak. Ayrıca, uygulama veri bağlantısını kullanmayacağı için kullanıcılardan uygulamaya yerel ağlarındaki cihazları algılaması ve bunlara bağlanması için izin istenecek. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, çevrimdışı ortamlarda da iletişimi kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek gibi görünüyor.