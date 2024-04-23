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X (Twitter) erişim sorunu... Adım Adım çökme sorunu düzeltme

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
X (Twitter) erişim sorunu... Adım Adım çökme sorunu düzeltme

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorusuna cevap aranıyor.Tüm kullanıcılar platforma giremediklerini bildirdi. Twitter X'e ne oldu, bir sorun var mı? Neden girilmiyor 23 Nisan Salı? İşte detaylar...

Twitter'da Hem ana sayfada hem de profillerde tweetlere (gönderiler) ulaşılamıyor. Twitter Neden kısıtlama geldi? Twitter kapatıldı mı?

X (TWİTTER) ERİŞİM SORUNU 

Twitter Çöktü Mü haberleri sayfasında Twitter Çöktü Mü hakkında son dakika haberler ve güncel bilgiler araştırılıyor. Sosyal medya platformu X'te erişim sorunu yaşanıyor.

Downdetector platformuna göre 16:00'dan itibaren Twitter (X) platformuna erişim sorunları yaşanıyor. Web sitesinde yaşanan problemin sunucu kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Mobil uygulama şu anda kullanılabiliyor. 

X (Twitter) erişim sorunu... Adım Adım çökme sorunu düzeltme - 1. Resim

Sorunun neyden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği konusunda net bir bilgi henüz gelmedi.

TWİTTER ÇÖKME SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

Cihazınızdaki kullanılabilir alan miktarını kontrol edin. İdeal olarak cihazınızda en az 50 MB kullanılabilir alan bulunmalıdır.

Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu öğrenmek için ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.

Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.

Başlatamıyorsanız ağ bağlantınızı kontrol edin. Bir VPN çözümüne bağlıysanız kapatmayı deneyin. VPN çözümünü kapattığınızda bağlantı sorununuz ortadan kalkıyorsa yardım için VPN sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekir.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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