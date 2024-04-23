Twitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Yeni X/Twitter kullanıcılarından ücret alacak

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Yeni X/Twitter kullanıcılarından ücret alacak

Twitter (X) platformuna erişim sağlanamıyor. Twitter kullanıcıları çareyi mobil uygulamasına girmekle bulmaya çalışıyor ve diğer platformlarda bu sorun araştırılıyor.

Son zamanlarda Facebook ve Instagram platformlarının çökme haberlerini Twitter (X)'ten öğreniyorduk fakat şu anda Twitter (X) çökmüş durumda. Bir süredir Twitter (X) kullanıcıları ana sayfada tweetleri göremiyor ve hesaplardaki tweetler görüntülenemiyor.

Giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "X'e hoş geldin!" ekranı ile karşılaşıyor. Sorunun küresel boyutta olup olmadığı şu anda belli değil fakat Twitter (X) kullanıcılarının şu anda yapabileceği bir şey yok.

ŞİKAYETLER TAVAN YAPTI

Downdetector platformuna göre 16:00'dan itibaren Twitter (X) platformuna erişim sorunları yaşanıyor. Web sitesinde yaşanan problemin sunucu kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Mobil uygulama şu anda kullanılabiliyor.

Twitter (X) şu anda tekrardan erişebilir durumda. Çökme ile alakalı Twitter (X)'dan herhangi bir açıklama gelmedi.