WhatsApp, Apple'a rakip mi oluyor? Hızlı dosya aktarma özelliği geliyor!

Android için en son yayınlanan WhatsApp beta sürümü, yakınlardaki kişiler olarak bilinen hızlı dosya aktarma özelliğinin yenilenmiş bir sürümünü içeriyor. WhatsApp'ın yakındaki kişiler özelliği, beta güncellemesinin bir parçası olarak Ocak ayında yayınlanmıştı.

Ocak ayında, Android Police'nin aktardığı bilgilere göre WhatsApp'ın kullanıcılarına kolay bir dosya paylaşım çözümü sunmak için bir Hızlı Paylaşım (eski adıyla Yakındaki Paylaşım) alternatifi üzerinde çalıştığını öğrenmiştik.

Ancak, Yakındaki Kişiler olarak bilinen bu özellik resmi olmaktan uzaktı ve karşılaştığımız ilk uygulama, işlevselliği hakkında pek bir şey ortaya koymuyordu. Şimdi ise birkaç kullanıcı arayüzü iyileştirmesi içeren revize edilmiş bir versiyonuyla tekrar karşımızda.

Android için WhatsApp beta'nın 2.24.9.22 sürümünde Yakındaki Kişiler için bu yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü tasarımları keşfedildi. Medya, konum ve yerel ağ erişimi gibi gerekli izinler hakkında bilgilerle birlikte birkaç yeni öğe gösteriliyor.

Yakındaki Kişiler özelliği ilk ortaya çıktığında oldukça ilkel bir versiyonu WhatsApp beta sürümünde yayınlanmıştı. Yalnızca cihaz keşfedilebilirliği ve dosya aktarımı için bir arayüz mevcuttu. Genel olarak, burada gördüğümüz yeni kullanıcı arayüzü daha güncel ve modern görünüyor. Ancak henüz tüm WhatsApp beta test kullanıcıları için bu özellik yayınlanmadı. Bu nedenle bu özelliğin kararlı hale gelmesi için biraz bekleyebiliriz.

Görüntülerde ayrıca "People Nearby" aracılığıyla dosya paylaşımının uçtan uca şifrelendiği ve bu süreçte telefon numaralarının paylaşılmadığı belirtiliyor. Bu uyarılar, yukarıda da görebileceğiniz gibi, Yakındaki Kişiler'in ilk sürümünde de mevcuttu.

Özellikle bir kişinin telefon numarasını ifşa etmeden çevresindeki biriyle bir belge veya resim paylaşmak istediği bir senaryoda, böyle bir özelliğin kullanışlı olacağını kesinlikle görebiliyoruz. Kullanıcılar istedikleri taktirde yalnızca güvendikleri kişilerden ve istedikleri zaman dosya almalarını sağlayacak bir ayar bulunmakta.

WHATSAPP SIK KULLANILANLAR ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Ayrıca bu hafta, WhatsApp'ın tercih ettiğiniz kişiler veya gruplar için bir sık kullanılanlar sekmesi üzerinde çalıştığını ve bunları daha kolay erişebilir hale getirdiği aktarıldı. Eklenebilecek favoriler için bir sınır olup olmayacağını ya da bu kişilerin sohbetler sekmesinde özel bir alana sahip olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.

Sık kullanılanlar listesini ekleme, kaldırma ya da yeniden sıralama olanağı doğrudan ayarlar kısmında hesapların hemen altında yer alacak şekilde sunulacak. Çoğu WhatsApp betasında olduğu gibi, mesajlaşma uygulamasının gelecek sürümlerinde bu sık kullanılanlar sekmesi hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.