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Okul çıkışı değil, meydan muharebesi! Öğrencilerin 'topa ayakla vurdun' kavgası akıllara durgunluk verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde voleybol topuna ayakla vurulması nedeniyle öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgası başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da bulunan Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beden eğitimi dersinde öğrencilerden birinin voleybol topuna ayakla vurması nedeniyle bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı.

Öğrenciler arasındaki sözlü tartışma okul çıkışında bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya bir kişi de bıçakla dahil oldu. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ve okul öğretmenleri zorlukla ayırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kavgaya karışan öğrencilerden E.O. ve S.B.  kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kavganın yaşandığı okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan öğrencilerin ailelerini okula çağırırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Kavgaya karışan öğrencilerden E.O.'nun babası Elvan Oğlakçı, "Ders esnasında çocuklar voleybol oynarken top nedeniyle tartışmışlar. Saat dört gibi dışarıya çıkınca yaklaşık 25 kişilik öğrenci ve öğrenci olmayan bir grup, üç kişiyi darp edip bıçak çekiyorlar. Okuldakiler çocukları kurtarıyor. Ama o anda herhangi bir adli işlem başlatılmıyor.  Sağlık sorunu olsa bile bir müdahale yapılmıyor. Ben şikayetçiyim" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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