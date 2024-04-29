TFF resmen açıkladı! 36.hafta karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 36.haftasındaki karşılaşmaların aynı gün ve saatte oynanacağını duyurdu.

Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.



Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılmaktadır.



Karşılaşmaların programı şöyle:

Fenerbahçe - Kayserispor

Trabzonspor - İstanbulspor

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Konyaspor - Samsunspor

Adana Demirspor - Gaziantep FK

Sivasspor - RAMS Başakşehir

Kasımpaşa - Antalyaspor

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

Hatayspor - MKE Ankaragücü

Pendikspor - Çaykur Rizespor