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TFF resmen açıkladı! 36.hafta karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynanacak

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TFF resmen açıkladı! 36.hafta karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 36.haftasındaki karşılaşmaların aynı gün ve saatte oynanacağını duyurdu.

Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılmaktadır.

Karşılaşmaların programı şöyle:

TFF resmen açıkladı! 36.hafta karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynanacak - 1. Resim

Fenerbahçe - Kayserispor
Trabzonspor - İstanbulspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Konyaspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Gaziantep FK
Sivasspor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Antalyaspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
Hatayspor - MKE Ankaragücü
Pendikspor - Çaykur Rizespor

 

Düzenleyen:  - Spor
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