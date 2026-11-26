Taşacak Bu Deniz 40. bölümüyle 27 Kasım 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadele sürerken Adil, Esme, Eleni ve İso'nun yaşayacağı gelişmeler hikayenin seyrini değiştirecek. Özellikle 40. bölüm fragmanında görülen mezarlık sahnesi "Adil Koçari öldü mü" sorusunu beraberinde getirdi

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Adil Koçari'nin vurulmasının ardından aileler arasındaki gerilim artarken Şerif'in hamleleri, Esme ve Eleni'yi zorlu kararlarla karşı karşıya bırakacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümünde Cehennem Kanyonu'nda yaşanan olayların ardından Adil'in hayatı tehlikeye girecek. İso'nun silahından çıkan kurşunla yaralanan Adil, Esme'nin kollarına yığılacak. Şerif'in Fadime'yi kaçırması ise Adil'in hastaneye ulaştırılmasını engelleyecek. Babasının hayatını kurtarmak için harekete geçen Eleni, daha önce gerçekleştirmediği bir ameliyatı üstlenmek zorunda kalacak.

Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak, Adil Koçari öldü mü?

İso, Adil'in vurulmasındaki sorumluluğuyla yüzleşirken kaçırılan Fadime'yi kurtarmak için harekete geçecek. Esme ise yaşananların ardından Koçari ailesinin yönetimini üstlenerek Şerif'le karşı karşıya gelecek. Şerif'in ileri sürdüğü şartlar, Esme'nin mücadelesini daha da zorlaştıracak. Bir yandan Adil'in hayatta kalma mücadelesi diğer yandan Fadime'nin kurtarılması için atılacak adımlar, yeni bölümün başlıca gelişmelerini oluşturacak.

Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak, Adil Koçari öldü mü?

TAŞACAK BU DENİZ ADİL KOÇARİ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümünde Şerif, İso'yu Adil ile Oruç arasında seçim yapmaya zorlamıştı. Yaşananların ardından silahın ateşlenmesiyle Adil'in akıbeti belirsizliğini korudu. TRT 1 tarafından paylaşılan 40. bölüm özetinde ise Adil'in ağır yaralandığı ve Eleni'nin babasını kurtarmak için ameliyat yapacağı belirtildi. Dizinin fragmanında yer alan mezarlık sahnesinin ardından Adil karakterinin ölüp ölmediği konusunu gündeme getirdi.

Adil Koçari'nin öldüğüne veya Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karakterin akıbetinin 27 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak 40. bölümde netlik kazanması bekleniyor.

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