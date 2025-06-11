Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis'e çevrildi

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis'e çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis&#039;e çevrildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeler uzun süredir gündemde yer alan konulardan biridir. Torba yasasıyla beraber taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. Taşeron düzenlemesinde son durum yakından takip ediliyor. Peki taşeron işçilere kadro torba yasa ne zaman çıkacak? İşte taşeron kadro 2025 son durum gelişmesi...

Taşerona kadro düzenlemesi, uzun süredir taşeron işçiler tarafından bekleniyor. Bu düzenlemeyle beraber, taşeron işçilere kadro verilerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvencelerinin artırılması tahmin ediliyor.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin detaylar araştırılıyor. Özellikle kamuda çalışan taşeron işçiler, bu düzenleme ile beraber daha sabit bir çalışma ortamına sahip olabilecekler.

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis'e çevrildi - 1. Resim

TAŞERON İŞÇİ KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünü ifade etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin durumu hakkında Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın soru önergesine cevap verdi. Bakan taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis'e çevrildi - 2. Resim

TAŞERON İŞÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili şu an için görüşmeler yapılmaktadır. Bu süreçte, taşeron işçilere güzel haber verildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, taşeron işçilere 2025 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacağı belli oldu. İşçiler, aldıkları brüt maaşa göre ikramiye ödemesi alacak.

Bu gelişmelerle beraber, TBMM’deki torba yasa görüşmelerinde özellikle taşeron işçilere yönelik düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı etkileyecektir. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ve bu süreçte yaşanacak gelişmeler, yeni yasama döneminde ele alınıp alınmayacağı da bilinmezliğini koruyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! 2025-YÖKDİL/2 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! 2025-YÖKDİL/2 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? - HaberlerYÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! 2025-YÖKDİL/2 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?Survivor 3. ve 4. finalist kim oldu? 10 Haziran Survivor elenen isim - HaberlerSurvivor 3. ve 4. finalist kim oldu? 10 Haziran Survivor elenen isimReyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu? - HaberlerReyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?ASKİ su kesintileri 11 Haziran Çarşamba! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesintileri 11 Haziran Çarşamba! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran bugünkü maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 11 Haziran bugünkü maç takvimiYKS sınav yerleri sorgulama: 2025 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, YKS'ye kaç gün kaldı? - HaberlerMilyonlarca öğrenci bekliyordu... Ve açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...