Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, son durum ne? Gözler Meclis'e çevrildi

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeler uzun süredir gündemde yer alan konulardan biridir. Torba yasasıyla beraber taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. Taşeron düzenlemesinde son durum yakından takip ediliyor. Peki taşeron işçilere kadro torba yasa ne zaman çıkacak? İşte taşeron kadro 2025 son durum gelişmesi...

Taşerona kadro düzenlemesi, uzun süredir taşeron işçiler tarafından bekleniyor. Bu düzenlemeyle beraber, taşeron işçilere kadro verilerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvencelerinin artırılması tahmin ediliyor.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin detaylar araştırılıyor. Özellikle kamuda çalışan taşeron işçiler, bu düzenleme ile beraber daha sabit bir çalışma ortamına sahip olabilecekler.

TAŞERON İŞÇİ KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünü ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin durumu hakkında Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın soru önergesine cevap verdi. Bakan taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

TAŞERON İŞÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili şu an için görüşmeler yapılmaktadır. Bu süreçte, taşeron işçilere güzel haber verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, taşeron işçilere 2025 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacağı belli oldu. İşçiler, aldıkları brüt maaşa göre ikramiye ödemesi alacak.

Bu gelişmelerle beraber, TBMM’deki torba yasa görüşmelerinde özellikle taşeron işçilere yönelik düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı etkileyecektir. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ve bu süreçte yaşanacak gelişmeler, yeni yasama döneminde ele alınıp alınmayacağı da bilinmezliğini koruyor.