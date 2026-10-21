Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı yapacağını duyurdu. Yaypımalnan ilana göre, 166 daimi işçi TCDD bünyesinde istihdam edilecek. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Kaydet a- | +A

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda, "Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 166 daimi işçi alımı yapılacaktır." denildi. "

TCDD Taşımacılık 166 işçi alımı yapacak! TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 21/10/2026 - 26/10/2026 tarihleri arasında yapabilecek. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

TCDD BAŞVURU ŞARTLARI

İşçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak.

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala