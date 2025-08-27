Temu 30 euro sınırı kaldırıldı mı, gümrüksüz alışveriş yapılamayacak mı merakla araştırılıyor. Söz konusu iddialarda, Temu ve Shein gibi sitelerden yapılan alışverişlerde 1 euro veya 10 euro değerinde ürün alınsa bile vergi ödeneceği öne sürülüyordu.

TEMU 30 EURO SINIRI KALDIRILDI MI?

Temu ve Shein gibi Çin merkezli e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerdeki artış, 30 euroluk gümrüksüz limitin kaldırılacağı iddialarını gündeme taşıdı. Bazı paylaşımlarda, 1 euro ya da 10 euro değerinde ürün alınsa bile vergi ödeneceği öne sürüldü.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, limitle ilgili herhangi bir düşürme ya da sıfırlama çalışmasının bulunmadığını vurguladı.

TEMU'DAN GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ YAPILAMAYACAK MI?

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Temu üzerinden hala 30 euro sınırına kadar olan alışverişler gümrüksüz gerçekleştirilebilecek. Sınır tamamen kaldırılmadı. Küçük tutarlı siparişlerde vergi ödenmesine gerek bulunmuyor. Bakanlık, sektörle birlikte bu konunun sürekli takip edildiğini ancak henüz bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

TEMU ALIŞVERİŞ LİMİTİ NE KADAR?

Mevcut düzenlemeye göre, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen ürünlerde gümrüksüz alışveriş limiti 30 euro olarak uygulanıyor. Sınırın üzerindeki siparişlerde belirlenen vergi oranları devreye giriyor.

Dolayısıyla 30 euro ve üzeri ürünlerde, ürünün Türkiye’ye girişine bağlı olarak güncellenmiş oranda vergi ödenmesi gerekiyor.