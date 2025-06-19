TEMU Türkiye’ye mi geliyor? Türkiye deposu 1 günde teslimat yapmaya başlıyor

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Çin merkezli TEMU, Türkiye pazarında daha güçlü bir varlık göstermek adına yeni bir adım attı. İstanbul’da operasyon merkezi kuracağını duyuran şirket, böylece hem gümrük süreçlerini hızlandıracak hem de kullanıcılarına siparişlerini 1 iş günü içinde teslim etme ayrıcalığı sunacak. Kullanıcılar TEMU Türkiye deposu için heyecanlı bekleyişe başladı.

TEMU Türkiye'ye mi geliyor, TEMU Türkiye'ye geldi mi gibi sorular günün gündeminde yerini aldı. Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı menşeli dijital platformlara yönelik temsilcilik zorunluluğu kararının ardından gelen TEMU Türkiye deposu gelişmesi Türk tüketiciler için yeni bir alışveriş dönemini başlatacak.

TEMU TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Dünyanın önde gelen e-ticaret devlerinden Çin merkezli TEMU pazarına yönelik beklenen adımı attı. Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarına getirdiği “Türkiye'de temsilcilik bulundurma” zorunluluğu sonrası TEMU yetkilileriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

TEMU görüşmelerin ardından Türkiye’de operasyonlarını resmileştirme kararı aldı. Artık TEMU Türkiye’de sadece sanal olarak değil, fiilen de yer alarak kullanıcılarına daha hızlı ve yerelleştirilmiş hizmet sunma yoluna girmiş oldu.

TEMU TÜRKİYE’YE GELDİ Mİ?

TEMU artık resmen Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Şirket 19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla İstanbul’da bir operasyon merkezi açtığını duyurdu. Yaşanan gelişmeyle birlikte TEMU Türkiye pazarında yalnızca dijital platform olarak varlık göstermeyecek.

İstanbul’daki merkez, hem lojistik süreci hızlandıracak hem de yasal yükümlülüklerin Türkiye’de doğrudan karşılanmasını sağlayacak. TEMU Türk tüketicilere artık Türkiye merkezli bir şirket aracılığıyla hizmet verecek, ödemeler ve faturalandırmalar da bu yerel yapı üzerinden yapılacak.

TEMU TÜRKİYE DEPOSU NEREDE?

TEMU Türkiye operasyon üssü İstanbul'da konumlandı. Aynı bölgede yerel depo da kurulmuş durumda. TEMU Türkiye deposu hamlesi, gümrük süreçlerinde yaşanan zaman kaybını ortadan kaldıracak ve ürünlerin Türkiye içinden doğrudan gönderilmesini mümkün kılacak.

Lokal depo sistemi, aynı zamanda ürün fiyatlarını da daha cazip hale getirecek. Çin’den gelen gönderilere uygulanan yüksek vergilerden kaçınmak amacıyla geliştirilen yeni strateji, daha önce ABD ve Avrupa’da başarıyla uygulanmıştı. Şimdi ise aynı model Türkiye’ye taşınıyor.

TEMU 1 GÜNDE TESLİMAT BAŞLADI MI?

TEMU’nun İstanbul’daki yerel deposuyla birlikte yeni bir dönem de başladı: “ TEMU 1 günde teslimat” sayesinde artık platformdan verilen siparişler, seçili ürünlerde aynı gün içinde hazırlanarak ertesi gün alıcıya ulaştırılıyor.

“Yerel” ibaresi yer alan ürünlerin Türkiye içinden gönderileceği anlaşılabiliyor. Hızlı teslimat hizmeti ilk aşamada büyük şehirlerde aktif olurken, ilerleyen dönemlerde kapsama alanının genişletilmesi hedefleniyor. TEMU ayrıca ilk siparişe özel ücretsiz kargo ve indirim kampanyalarıyla Türkiye’deki kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor.