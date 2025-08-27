Eda Erdem evli mi, çocuğu var mı? Özel hayatı merak ediliyor

2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Filenin Sultanları’nın kaptanı olarak sahada olan Erdem’in özel hayatı, hayranları tarafından merakla araştırılıyor.

EDA ERDEM EVLİ Mİ?

Eda Erdem Dündar, 2011 yılında Erdem Dündar ile evlendi. İlginç bir tesadüf olarak eşinin adı ve soyadı, Eda’nın kızlık soyadı olan “Erdem” ile aynı. Bu nedenle evlendikten sonra hem kendi soyadını hem de eşinin soyadını kullanarak “Eda Erdem Dündar” ismini tercih etti ve formasını bu isimle taşıyor.

Çiftin düğünü, 2011 yılında İstanbul’da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti.

EDA ERDEM’İN ÇOCUĞU VAR MI?

Eda Erdem Dündar’ın şu an için çocuğu bulunmuyor. Özel hayatına dair detayları genellikle paylaşmayan Erdem'e ait mevcut bilgiler ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre, Eda ve eşi Erdem Dündar’ın çocukları olmadığı biliniyor.

EDA ERDEM NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Eda Erdem Dündar’ın emeklilik planlarıyla ilgili net bir tarih henüz açıklanmadı. Kaptanı olduğu Fenerbahçe ile sözleşmesini yenileyen 38 yaşındaki voleybolcunun bir sürede daha sahalarda olacağı tahmin ediliyor.

EDA ERDEM HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987’de İstanbul’da doğdu. Voleybol kariyerine ise 2000 yılında Beşiktaş altyapısında başladı. Erdem, 2004 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi ve son iki sezonunda kaptanlık yaptı.

2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Erdem, burada 2008-09, 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında üst üste üç lig şampiyonluğu kazandı. Ayrıca 2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda “En İyi Servis Atan Oyuncu” ödülünü alarak uluslararası arenada adını duyurdu.

Erdem, Türkiye milli takımında 2005 yılından bu yana forma giyiyor ve 300’den fazla maçta görev aldı. 2023 FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Voleybol Dünya Kupası şampiyonluklarında kilit rol oynadı. 8 Mart 2024’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde heykeli dikilen Erdem, aynı yıl ABD’nin Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ne aday gösterildi.