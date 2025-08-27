Filenin Sultanları son 16 turu rakibi kim oldu? Maç tarihleri netleşti

Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Filenin Sultanları, E Grubu’nda İspanya ve Bulgaristan’ı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Grup liderliği için Kanada ile kritik bir maça çıkan milliler turnuvada avantajlı pozisyon elde etmeyi hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURU RAKİBİ KİM OLDU?

Filenin Sultanları, E Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta İspanya ve Bulgaristan’ı 3-0’lık net skorlarla geçerek son 16 turuna kalmayı garantiledi. Türkiye, grup liderliği için 27 Ağustos’ta Kanada ile oynanan maçı kazandı.

Eşleşmeler, turnuvanın yeni formatına göre belirleniyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, A-H, D-E, B-G ve C-F grupları arasında çapraz eşleşmelerle son 16 turunda mücadele edecek.

Filenin Sultanları grubu lider tamamladı ve son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

Son 16 turu maçları 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, çeyrek finaller 3-4 Eylül’de, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de oynanacak.