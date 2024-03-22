Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Ters lale nerede, hangi ilde? Hangi camide ters lale figürü var?

Ters lale nerede, hangi ilde? Hangi camide ters lale figürü var?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ters lale nerede, hangi ilde? Hangi camide ters lale figürü var?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ters lale genellikle soğuk iklimlerde; Afşin, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Adıyaman ve Erzurum'da yetişir.| Ters lale hangi illerde nasıl bir ortamda olur merak ediliyor. Hangi camide ters lale figürü olduğu da araştırılıyor. İşte, detaylar...

Ters lale nerede, hangi ilde? Hangi camide ters lale figürü var? sorularının cevapları araştırılıyor. Ters lalenin anlamı, hangi illerde bulunduğu, ters lale figürüne dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

TERS LALE NEREDE, HANGİ İLDE?

Ters lale, genellikle soğuk iklimlerde bulunan bitki türlerinden biridir. Ağlayan lale, Fritillaria imperialis adlarıyla da bilinen ters lale Türkiye'de; Afşin, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Adıyaman ve Erzurum illerinde doğal bir şekilde bulunur. Değişik renklerde ve çiçekleri yere doğru bakar. Fare ve köstebek gibi hayvanların olduğu, toprağın havalandırıldığı ortamlarda daha sık yetişir. 

Dünyada; Asya ülkelerinde, Afganistan, Himalayalar, İran ve Pakistan'da yetişir. Ters lale nerede, hangi ilde? Hangi camide ters lale figürü var? - 1. Resim

HANGİ CAMİDE TERS LALE FİGÜRÜ VARDIR?

Ters lale figürü Selimiye Cami'de bulunur. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan, Edirne'nin ve Türk İslam Mimarisinin temsillerinden olan Selimiye Cami'sinde bulunan ters lale figürü, müezzin mahfilinin mermer sütununa işlenmiştir. Ters lale nerede, hangi ilde? Hangi camide ters lale figürü var? - 2. Resim

Selimiye'deki ters lale hakkında halk arasında çeşitli rivayetler anlatılır. Mimar Sinan, Selimiye'yi yapmak için Edirne'ye geldiğinde yanında 8-9 yaşlarındaki torunu Fatma'yı da getirir. Torunu Fatma bir süre sonra hastalanarak vefat eder. Sinan, torununa duyduğu hasret nedeniyle yaptırdığı türbedeki mermer sandukaya ters lale figürü ekler. Çırağı, ustasının üzüntüsünü ifade ediş şeklini görünce bu üzüntüyü Selimiye üzerine de işler. Bir diğer rivayette ise caminin yapılmak istendiği arsanın lale bahçesi olması ve arsa sahibi kadının zor ikna olması, Mimar Sinan'ın bu konudaki inatçılığını simgelediği için ters lale figürünün koyulduğu yer alıyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karabük Üniversitesi rektörü kimdir? Fatih Kırışık hayatı ve biyografisi - HaberlerKarabük Üniversitesi rektörü kimdir? Fatih Kırışık hayatı ve biyografisi12. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 12. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler12. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 12. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Refik Polat kimdir? Refik Polat hayatı ve biyografisi - HaberlerRefik Polat kimdir? Refik Polat hayatı ve biyografisiBinnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı? - HaberlerBinnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı?Yerel seçimde kaç pusula olacak? 31 Mart 2024 seçimlerinde kaç kez oy vereceğiz? - HaberlerYerel seçimde kaç pusula olacak? 31 Mart 2024 seçimlerinde kaç kez oy vereceğiz?13. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 13. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler13. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 13. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Yosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir? - HaberlerYosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir?Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? - HaberlerAbdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı?1 gün oruç tutmasam ne olur? - Haberler1 gün oruç tutmasam ne olur?Peaky Blinders filminin 2025 yılında çıkması bekleniyor - HaberlerPeaky Blinders filminin 2025 yılında çıkması bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...