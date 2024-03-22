Ters lale genellikle soğuk iklimlerde; Afşin, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Adıyaman ve Erzurum'da yetişir.| Ters lale hangi illerde nasıl bir ortamda olur merak ediliyor. Hangi camide ters lale figürü olduğu da araştırılıyor. İşte, detaylar...

Ters lale nerede, hangi ilde? Hangi camide ters lale figürü var? sorularının cevapları araştırılıyor. Ters lalenin anlamı, hangi illerde bulunduğu, ters lale figürüne dair detaylar haberimizde yer alıyor.

TERS LALE NEREDE, HANGİ İLDE?

Ters lale, genellikle soğuk iklimlerde bulunan bitki türlerinden biridir. Ağlayan lale, Fritillaria imperialis adlarıyla da bilinen ters lale Türkiye'de; Afşin, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Adıyaman ve Erzurum illerinde doğal bir şekilde bulunur. Değişik renklerde ve çiçekleri yere doğru bakar. Fare ve köstebek gibi hayvanların olduğu, toprağın havalandırıldığı ortamlarda daha sık yetişir.

Dünyada; Asya ülkelerinde, Afganistan, Himalayalar, İran ve Pakistan'da yetişir.

HANGİ CAMİDE TERS LALE FİGÜRÜ VARDIR?

Ters lale figürü Selimiye Cami'de bulunur. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan, Edirne'nin ve Türk İslam Mimarisinin temsillerinden olan Selimiye Cami'sinde bulunan ters lale figürü, müezzin mahfilinin mermer sütununa işlenmiştir.

Selimiye'deki ters lale hakkında halk arasında çeşitli rivayetler anlatılır. Mimar Sinan, Selimiye'yi yapmak için Edirne'ye geldiğinde yanında 8-9 yaşlarındaki torunu Fatma'yı da getirir. Torunu Fatma bir süre sonra hastalanarak vefat eder. Sinan, torununa duyduğu hasret nedeniyle yaptırdığı türbedeki mermer sandukaya ters lale figürü ekler. Çırağı, ustasının üzüntüsünü ifade ediş şeklini görünce bu üzüntüyü Selimiye üzerine de işler. Bir diğer rivayette ise caminin yapılmak istendiği arsanın lale bahçesi olması ve arsa sahibi kadının zor ikna olması, Mimar Sinan'ın bu konudaki inatçılığını simgelediği için ters lale figürünün koyulduğu yer alıyor.