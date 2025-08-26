Teşkilat 149. bölüm ne zaman yayınlanacak?
6. sezonuyla yayın hayatına devam edecek olan Teşkilat, 15 Haziran 2025'te yayınlanan 148.bölümüyle sezon finali yaptı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Tolga Sarıtaş, Tuvana Türkay, Serdar Yeğin, Melisa Akman gibi isimler yer alıyor. Peki, Teşkilat 149. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat uzun bir yaz arasının ardından yeniden ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi yeni bölümleriyle izleyicisiyle bir araya gelecek.
5. sezon ile 15 Haziran'da sezon finali yapan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken 146. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
TEŞKİLAT 149. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Teşkilat 15 Haziran 2025’te yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin 6. sezon fragmanı yayınlandı.
Teşkilat'ın yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Eylül ayı ortasına doğru 149. bölümünün ekranlara gelmesi bekleniyor.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik