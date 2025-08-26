Teşkilat 149. bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat uzun bir yaz arasının ardından yeniden ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi yeni bölümleriyle izleyicisiyle bir araya gelecek.

5. sezon ile 15 Haziran'da sezon finali yapan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken 146. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

TEŞKİLAT 149. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Teşkilat 15 Haziran 2025’te yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin 6. sezon fragmanı yayınlandı.

Teşkilat'ın yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Eylül ayı ortasına doğru 149. bölümünün ekranlara gelmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik