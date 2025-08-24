Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon için geri sayım başladı

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat'ın 6. sezonu merak ediliyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor.

15 Haziran 2025’te yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapan dizinin “Hazırsak başlayalım!” başlıklı yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kulislerden sızan bilgilere göre, Teşkilat dizisi yeni sezonun Eylül ayının son haftalarında seyirciyle buluşması bekleniyor. 6. sezon başlangıç tarihi ile ilgili TRT 1 ve yapımcı Tims & B Productions’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Teşkilat, yepyeni hikayesi ve karakterleriyle Eylül ayında ekranlara geri dönecek. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı "Altay" karakterinin yeni sezona damga vurması bekleniyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda ise aşağıdaki isimler yer alıyor:

Tolga Sarıtaş

Yunus Emre Yıldırımer

Jessica May

Serdar Yeğin

Adnan Biricik

Murat Han

Melisa Akman

Özlem Maden

TEŞKİLAT YENİ SEZON TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN