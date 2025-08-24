Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon için geri sayım başladı

Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon için geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat, sezon finaliyle dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, yeni sezonun başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Teşkilat 6. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilenler...

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat'ın 6. sezonu merak ediliyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor.

15 Haziran 2025’te yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapan dizinin “Hazırsak başlayalım!” başlıklı yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon için geri sayım başladı - 1. Resim

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kulislerden sızan bilgilere göre, Teşkilat dizisi yeni sezonun Eylül ayının son haftalarında seyirciyle buluşması bekleniyor. 6. sezon başlangıç tarihi ile ilgili TRT 1 ve yapımcı Tims & B Productions’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Teşkilat, yepyeni hikayesi ve karakterleriyle Eylül ayında ekranlara geri dönecek. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı "Altay" karakterinin yeni sezona damga vurması bekleniyor.

Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon için geri sayım başladı - 2. Resim

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda ise aşağıdaki isimler yer alıyor:

  • Tolga Sarıtaş

  • Yunus Emre Yıldırımer

  • Jessica May

  • Serdar Yeğin

  • Adnan Biricik

  • Murat Han

  • Melisa Akman

  • Özlem Maden

TEŞKİLAT YENİ SEZON TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan mükemmel başlangıç! 3 maçta 9 puan!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afyon'da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılar - HaberlerAfyon'da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılarMuhtemel ilk 11'ler belli oldu! Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerMuhtemel ilk 11'ler belli oldu! Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?İsmet Sayhan kimdir? Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanıydı - Haberlerİsmet Sayhan kimdir? Eski MKE Yönetim Kurulu BaşkanıydıVan su kesintisi: VASKİ zorunlu su kesintisini duyurdu! Van'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerVan su kesintisi: VASKİ zorunlu su kesintisini duyurdu! Van'da sular ne zaman gelecek?Prens yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman yayınlanacak? - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman yayınlanacak?Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? - HaberlerTrabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...