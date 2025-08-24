Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon için geri sayım başladı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat, sezon finaliyle dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, yeni sezonun başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Teşkilat 6. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilenler...
Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat'ın 6. sezonu merak ediliyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor.
15 Haziran 2025’te yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapan dizinin “Hazırsak başlayalım!” başlıklı yeni sezon tanıtımı yayınlandı.
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?
Kulislerden sızan bilgilere göre, Teşkilat dizisi yeni sezonun Eylül ayının son haftalarında seyirciyle buluşması bekleniyor. 6. sezon başlangıç tarihi ile ilgili TRT 1 ve yapımcı Tims & B Productions’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Teşkilat, yepyeni hikayesi ve karakterleriyle Eylül ayında ekranlara geri dönecek. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı "Altay" karakterinin yeni sezona damga vurması bekleniyor.
TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda ise aşağıdaki isimler yer alıyor:
Tolga Sarıtaş
Yunus Emre Yıldırımer
Jessica May
Serdar Yeğin
Adnan Biricik
Murat Han
Melisa Akman
Özlem Maden