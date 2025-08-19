Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > "Teşkilat" dizisine katılan Rabia Soytürk'ten dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede gündem oldu

"Teşkilat" dizisine katılan Rabia Soytürk'ten dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Teşkilat&quot; dizisine katılan Rabia Soytürk&#039;ten dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1’in sevilen dizisi "Teşkilat", eylül ayında 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda dizinin kadrosuna Rabia Soytürk, Tolga Sarıtaş’ın partneri olarak katıldı. Dizide ‘Ajan Hilal’ karakterini canlandıracak olan Soytürk’ün son paylaşımı gündem oldu.

TRT 1’in yüksek reytingli dizisi "Teşkilat", eylül ayında 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda kadroya katılan Rabia Soytürk, Tolga Sarıtaş’ın partneri olarak dizide yer alacak.

Pazar akşamlarına damga vuran dizide “Ajan Hilal” karakterini canlandıracak olan Soytürk, çekimlere başlamadan önce atış eğitimine başladı.

Oyuncu, eğitim sırasında çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, atış hocası Soytürk’ün kısa sürede büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı. Bu övgü, genç oyuncuyu oldukça mutlu etti.

AYBÜKE PUSAT KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI

Dizinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan boykot çağrısına destek vermiş, bu nedenle TRT tarafından projeden çıkarılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güney Kore'de demiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı varFenerbahçe duyurdu: Sezonu Galatasaray maçıyla açıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı - MagazinSon halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı“Keşke ara vermeseydim” dedi! Banu Berberoğlu neden video çekmeyi bıraktığını açıkladı - MagazinYıllar sonra ortaya çıktı! En büyük pişmanlığını açıkladıZehra Çilingiroğlu’ndan sürpriz hamle! Kendi markasını kurdu - MagazinSürpriz hamle! Kendi markasını kurduOyuncu Devrim Özkan'dan kötü haber geldi! İkinci kez ameliyat oldu - MagazinÜnlü oyuncudan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındıBoğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay oldu! Bir bakan bir daha baktı - MagazinBoğaz manzaralı evinden sonra şimdi de yazlığı olay oldu!Pırlantalarıyla tanınıyordu, operasyonla yakalandı! Ünlülerin kuyumcusu Ersan Gülmez gözaltına alındı - MagazinÜnlülerin kuyumcusu gözaltına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...