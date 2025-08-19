"Teşkilat" dizisine katılan Rabia Soytürk'ten dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede gündem oldu

TRT 1’in yüksek reytingli dizisi "Teşkilat", eylül ayında 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda kadroya katılan Rabia Soytürk, Tolga Sarıtaş’ın partneri olarak dizide yer alacak.

Pazar akşamlarına damga vuran dizide “Ajan Hilal” karakterini canlandıracak olan Soytürk, çekimlere başlamadan önce atış eğitimine başladı.

Oyuncu, eğitim sırasında çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, atış hocası Soytürk’ün kısa sürede büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı. Bu övgü, genç oyuncuyu oldukça mutlu etti.

AYBÜKE PUSAT KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI

Dizinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan boykot çağrısına destek vermiş, bu nedenle TRT tarafından projeden çıkarılmıştı.