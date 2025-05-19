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Tip 5 diyabet hastası olabilirsiniz! Yetersiz beslenmeyle ortaya çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tip 5 diyabet hastası olabilirsiniz! Yetersiz beslenmeyle ortaya çıkıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar boyunca tanınmayan, hatta yanlış sınıflandırılan bir diyabet türü olan “Tip 5 diyabet” yeniden gündemde. Uzmanlar, bu nadir diyabet türünün özellikle çocukluk dönemindeki beslenme yetersizliğine bağlı olarak geliştiğini vurgularken, bu durumun milyonlarca kişiyi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar sıklıkla tip 1 ya da tip 2 diyabet olarak sınıflandırılan bazı hastalıkların aslında yeni bir kategori olan “Tip 5 diyabet” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu yeni tanım, hastalığın doğru teşhis edilmesini ve uygun tedavi protokollerinin geliştirilmesini hedefliyor.

YETERSİZ BESLENMENİN TETİKLEDİĞİ DİYABET TÜRÜ

Uzmanlara göre tip 5 diyabetin temel nedeni, çocukluk çağında yaşanan beslenme bozuklukları nedeniyle pankreasın yeterince gelişmemesinden kaynaklanıyor. Bu durum, vücudun yeterli miktarda insülin üretememesine yol açıyor. Uzun yıllar boyunca bu hastalık, tip 1 diyabet ile karıştırıldı ve yanlış tedavi yöntemleri uygulandı.

Tip 5 diyabet hastası olabilirsiniz! Yetersiz beslenmeyle ortaya çıkıyor - 1. Resim

TİP 5 DİYABET NASIL ANLAŞILIR?

Tip 5 diyabet, diğer diyabet türlerinden farklı olarak düşük doz insülinle veya bazı durumlarda sadece oral ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Ancak yüksek doz insülin uygulamalarının bu hasta grubunda hipoglisemi gibi tehlikeli sonuçlara neden olabileceği belirtiliyor. Bu da doğru teşhisin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Tip 5 diyabet hastası olabilirsiniz! Yetersiz beslenmeyle ortaya çıkıyor - 2. Resim

TİP 5 DİYABET DAHA ÖNCE TANIMLANMIŞ MIYDI?

Aslında bu hastalık ilk kez 1955 yılında tanımlandı ve 1985’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçici olarak sınıflandırılmıştı. Ancak 1999 yılında net bir kriter olmadığı gerekçesiyle listeden çıkarılmıştı. Son yıllarda yapılan yeni araştırmalar ve klinik gözlemler, hastalığın özgün yapısını ortaya koydu ve Uluslararası Diyabet Federasyonu, tip 5 diyabeti resmi olarak tanıdı.

Tip 5 diyabet hastası olabilirsiniz! Yetersiz beslenmeyle ortaya çıkıyor - 3. Resim

DÜNYA GENELİNDE 25 MİLYONA YAKIN KİŞİ ETKİLENİYOR OLABİLİR

Tahminlere göre dünya genelinde 20 ila 25 milyon kişinin, aslında tip 5 diyabet hastası olduğu düşünülüyor. Ancak çoğu birey bu hastalıkla yaşadığını bilmiyor çünkü yıllardır diğer diyabet türlerine göre tedavi ediliyorlar. Bu yeni tanım, hem hastalıkla yaşayanların hayat kalitesini artırmayı hem de klinik uygulamalarda doğru tedavi yöntemlerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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