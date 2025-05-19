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Çölyak hastalarının vazgeçilmezi! Ekim başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da 5 yıl önce denemek amacıyla ekilen ve çölyak hastalarının vazgeçilmezi olan karabuğdaylar toprakla buluştu. Temmuz ya da Ağustos ayında hasadı yapılacak olan karabuğdaylar, katma değerli ürünlere dönüştürülerek 81 ile gönderilecek. 

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde atıl vaziyetteki tarım arazilerine 5 yıl önce denemek amacıyla atıl arazilerde ekilen karabuğday, çölyak hastalarından gelen taleple çiftçilerin vazgeçilmezi oldu. İlçede çiftçilik yapan Ciğerci ailesi, denemek için yetiştirmeye başladıkları karabuğdayı bu yıl da toprakla buluşturdu. Glüten içermemesiyle dikkat çeken karabuğday, hasat edildikten sonra çiftçiler tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Karabuğdayın Temmuz ya da Ağustos ayında hasat edilmesi bekleniyor.

Çölyak hastalarının vazgeçilmezi! Ekim başladı - 1. Resim

 

"ÇÖLYAK HASTALARINDAN YOĞUN İLGİLİ GÖRÜYOR" 

Yetiştirdikleri ürüne çölyak hastalarının yoğun talep gösterdiğini belirten genç çiftçi Yasin Ciğerci, "Bugün babamla karabuğdayı toprakla buluşturduk. Allah bugünleri de nasip etti. 5 yıl önce ilk karabuğdayı toprakla buluşturduğumuzda ‘acaba olur mu' demiştik. Allah nasip etti, 5 yıldır ekmeye devam ediyoruz ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Çünkü buğdaydan sonra en çok ekonomiye ürün sağlayan hububat karabuğdaydır. Bunun üretimini yaptıktan sonra da işleyerek unuyla çeşitli ürünler yapıyoruz. Özellikle çölyak hastalarından yoğun ilgili gördüğü için önemli bir ürün. Çölyak hastaları bu ürünü bize çok soruyor" dedi.

Çölyak hastalarının vazgeçilmezi! Ekim başladı - 2. Resim

"5 YILDIR BUNU EKİYORUZ VE İYİ VERİM ALIYORUZ

Karabuğdayın veriminden memnun olduklarını ifade eden baba Sebahattin Ciğerci ise "Bugün karabuğdayı ekmekteyiz. Karabuğdayın ununu, eriştesini, makarnasını yapıyoruz. Aynı zamanda karabuğday unu çölyak hastalarına iyi gelmektedir. Gluten oranı sıfırdır. Bunu da üreterek Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bunu ekiyoruz ve iyi verim alıyoruz" diye konuştu.

Çölyak hastalarının vazgeçilmezi! Ekim başladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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