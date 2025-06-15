Titanik nerede, ne zaman battı? Filmin çekildiği tarih

1.500'den fazla insanın hayatını kaybettiği Titanik, tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden biri olarak anılıyor. James Cameron'ın 1997 filmiyle popüler kültürde yeniden hayat bulan Titanik nerede, ne zaman battı ve enkazın bulunduğu yer merak edildi.

Titanik buzdağına çarparak Kuzey Atlantik Okyanusu'nda battığında dünya, tarihinin en büyük deniz felaketlerinden birine tanık oldu.

Yaklaşık 2 bin 224 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemi, 2 saat 40 dakika içinde sulara gömülerek bin 500 kişinin can kaybına yol açtı.

Titanik nerede, ne zaman battı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

TİTANİK NEREDE, NE ZAMAN BATTI?

Titanik, 14 Nisan 1912 Pazar günü saat 23.40’ta (gemi saati) Kuzey Atlantik Okyanusu’nda, Newfoundland’ın yaklaşık 600 kilometre güneyinde bir buzdağına çarptı.

Gemi, İngiltere’nin Southampton limanından New York’a yaptığı ilk seferin dördüncü günündeydi ve 22 knot hızla seyrediyordu.

Çarpışmadan 2 saat 40 dakika sonra, 15 Nisan 1912 Pazartesi günü saat 02:20’de (05:18 GMT) tamamen battı.

Kaza, 1.514 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Titanic’in batışına yol açan faktörler, günümüzde hala tartışılıyor. Gemi, 14 Nisan’da altı buzdağı uyarısı almasına rağmen hızını düşürmedi. Gözcülerin görüş mesafesini kısıtlayan ay ışığının olmaması ve sakin deniz, buzdağını tespit etmeyi zorlaştırdı.

TİTANİK ENKAZI NEREDE?

Titanik’in enkazı, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda, Newfoundland’ın yaklaşık 600 kilometre güneyinde, 3,800 metre derinlikte yatıyor.

Enkaz, 1 Eylül 1985’te Robert Ballard liderliğindeki bir Fransız-Amerikan ekibi tarafından keşfedildi.

Gemi, pruva ve kıç olmak üzere iki ana parçaya ayrılarak okyanus tabanına dağılmış durumda. Bu parçalar yaklaşık 600 metre mesafeyle birbirinden ayrıldı.

Enkaz, gemi eşyalarından yolcu eşyalarına kadar binlerce kalıntıyı içeriyor ve UNESCO’nun 2012’de devreye aldığı Sualtı Kültürel Mirası Sözleşmesi ile koruma altında.

Enkazın hızla aşındığı ve 2030’a kadar büyük ölçüde çökebileceği uyarısı bilim insanlarını harekete geçirirken, Titanik’in hikayesi hala milyonları büyülemeye devam ediyor.

TİTANİK FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ, NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

James Cameron’ın yönettiği Titanik filmi, 1996’da çekilmeye başlandı ve 1997’de vizyona girdi.

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrollerini paylaştığı film, Jack ve Rose’un hikayesi, Titanik’in gerçek batış öyküsüyle harmanlanan film, kült yapımlar arasına girdi.

TİTANİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler, Meksika’daki Baja Stüdyoları’nda özel olarak inşa edilen bir gemi setinde ve Kanada’daki Halifax’ta gerçekleştirildi.

Film, 200 milyon dolarlık bütçesiyle o dönemin en pahalı yapımıydı. 11 Oscar kazanarak sinema tarihine geçti.

Titanic filmi, hem görsel efektleriyle hem de tarihi detaylara sadık kalmasıyla büyük övgü topladı.